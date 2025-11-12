نبض خبر
تلویزیون هند: ایران دارد شبانهروزی موشک 10 هزار کیلومتری میسازد!
تلویزیون هند WION در گزارشی درباره تحرکات نظامی ایران مدعی شد: «ایران وارد مرحلهای تازه از قدرت موشکی شده؛ کارخانهها شبانهروزی در حال تولید هستند. هدف روشن است: ایجاد نیروی آتش کافی برای عبور از سامانههای دفاعی اسرائیل... موشکهای جدید با بردی تا 10 هزار کیلومتر، ایران را به قدرتی فرامنطقهای بدل کردهاند...» گزارش کامل را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
خیلی از کشورها علاقمند هستند که اسراییل و آمریکا با ایران سرگرم باشند تا خودشون به برنامههای رشد و توسعهشون برسند، مراقب باشیم.
پاسخ ها
مخاطب| |
۰۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
همان طور که باید به دنبال تقویت بنیه دفاعی خود باشیم.
نباید خودمان رو حاشیه رسانه ها و افکار عمومی و غذای رسانه های بیگانه کنیم.
ناشناس| |
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
اتفاقا آمریکا است که دنبال درگیری جهانیه تا دوباره مثل جنگ دوم جهانی بقیه رو پایین بکشه و خودشو بالا ببره
البته بایک خبر ازیک رسانه هندی نمیتوان ادعا کرد که ایران 400کسلو اورانیوم رو بین یکسری از جاهای خاص مخفی کرده چون ایران ازهمان اول درواقعیت ضعیف عمل کرد وهمه ی اطلاعات رو کامل به طرفهای غربی داد وحتی بعد حمله از به سایتهای هسته ای بازهم ایران تحت فشار اذعان کرد که اورنیوم هادرهمان مکانهای تخریب شده است وشوربختانه برای اذهان داخلی باتبلیغات کذب ازقدرت سخن گفتن درصورتیکه ایران اگر همان وعده ی صادق 1نمایشی عمل نمیکرد ومحکم برخورد میکرد ما شاهده حمله اسرائیل وآمریکا نبودیم
این هندم تو جنگ دوازده روزه نشان داد چه دشمنی عمیقی با مسلمون جماعت داره
صهیونیست ها تا امین چند سال اخیر نیاز داستند تا شنا در دریا رایاد بگیرند امذوز دیگه زمان برای فرار از دریا را هم به انها نخواهیم داد . مردمانی سفاک و کودک کش
تا زمانی که آمریکا بدنبال کرم ریختن با توسل به اسرائیل به ایران است ملت ایران هم مشت خود را محکمتر میکنند