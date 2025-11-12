En
خشکسالی ایران کار ناتو است!
تعداد بازدید : 30836
کد خبر:۱۳۳۹۹۰۹
کد خبر:۱۳۳۹۹۰۹
75406 بازدید
نظرات: ۲۷
نبض خبر

تلویزیون هند: ایران دارد شبانه‌روزی موشک 10 هزار کیلومتری می‌سازد!

تلویزیون هند WION در گزارشی درباره تحرکات نظامی ایران مدعی شد: «ایران وارد مرحله‌ای تازه از قدرت موشکی شده؛ کارخانه‌ها شبانه‌روزی در حال تولید هستند. هدف روشن است: ایجاد نیروی آتش کافی برای عبور از سامانه‌های دفاعی اسرائیل... موشک‌های جدید با بردی تا 10 هزار کیلومتر، ایران را به قدرتی فرامنطقه‌ای بدل کرده‌اند...» گزارش کامل را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر موشک قاره پیما ایران توان موشکی ایران بازدارندگی موشکی صنعت موشکی ایران ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
5
101
پاسخ
تلویزیون هند تو از کجا فهمیدی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
8
139
پاسخ
خیلی از کشورها علاقمند هستند که اسراییل و آمریکا با ایران سرگرم باشند تا خودشون به برنامه‌های رشد و توسعه‌شون برسند، مراقب باشیم.
پاسخ ها
مخاطب
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
بله دقیقا
همان طور که باید به دنبال تقویت بنیه دفاعی خود باشیم.
نباید خودمان رو حاشیه رسانه ها و افکار عمومی و غذای رسانه های بیگانه کنیم.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
بنده ی خدا کار از این حرفها گذشته
اتفاقا آمریکا است که دنبال درگیری جهانیه تا دوباره مثل جنگ دوم جهانی بقیه رو پایین بکشه و خودشو بالا ببره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
22
47
پاسخ
تا کورشود هرآن کس ک نتواند دید
مرتضی عیوضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
7
23
پاسخ
البته بایک خبر ازیک رسانه هندی نمی‌توان ادعا کرد که ایران 400کسلو اورانیوم رو بین یکسری از جاهای خاص مخفی کرده چون ایران ازهمان اول درواقعیت ضعیف عمل کرد وهمه ی اطلاعات رو کامل به طرفهای غربی داد وحتی بعد حمله از به سایت‌های هسته ای بازهم ایران تحت فشار اذعان کرد که اورنیوم هادرهمان مکانهای تخریب شده است وشوربختانه برای اذهان داخلی باتبلیغات کذب ازقدرت سخن گفتن درصورتیکه ایران اگر همان وعده ی صادق 1نمایشی عمل نمی‌کرد ومحکم برخورد می‌کرد ما شاهده حمله اسرائیل وآمریکا نبودیم
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
7
39
پاسخ
این جور که بوش میاد هندی هام پاچه خوار صهیونیسم شدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
5
48
پاسخ
این هندم تو جنگ دوازده روزه نشان داد چه دشمنی عمیقی با مسلمون جماعت داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
10
26
پاسخ
صهیونیست ها تا امین چند سال اخیر نیاز داستند تا شنا در دریا رایاد بگیرند امذوز دیگه زمان برای فرار از دریا را هم به انها نخواهیم داد . مردمانی سفاک و کودک کش
همصدا با ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
9
28
پاسخ
تا زمانی که آمریکا بدنبال کرم ریختن با توسل به اسرائیل به ایران است ملت ایران هم مشت خود را محکمتر میکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
5
22
پاسخ
اين خبرها يك معني دارد
فصل هفت
Ali fagri
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
11
25
پاسخ
تا بمب اتم آزمایش ندادیم همین تور هست.
یک کارشناس غربی به ما کفت
به خدا خسته شدیم
پاسخ ها
مندو
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
به خدا خسته شدیم
چون همین طور است ؛نه همین تور است
