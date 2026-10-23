در روز پنجم بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ورزشکاران ایران صاحب ۷ طلا، ۷ نقره و ۸ برنز شدند.

به گزارش تابناک، در پنجمین روز از بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا جمعه یک آبان، نمایندگان ایران در رشته‌های مختلف به رقابت پرداختند که حاصل آن کسب ‌۷ مدال طلا، ۷ نقره و ۸ برنز بود.

در پایان روز پنجم ایران با ۲۶ مدال طلا، ۳۶ نقره و ۴۰ برنز در رده ششم قرار دارد.

*مدال آوران ایران در روز پنجم بازی های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا به ترتیب زیر هستند:

طلا

صادق بیت نماینده کشورمان در فینال پرتاب نیزه کلاس F۴۱ با رکورد ۴۵.۷۸ در رده نخست ایستاد و قهرمان شد.

علیرضا زارع در دوی ۲۰۰ متر کلاس T۳۵ رکورد ۲۴.۸۳ را ثبت کرد و ضمن شکستن رکورد بازی‌های پاراآسیایی به مدال طلا رسید.

ابوالفضل ظریف‌پور در فینال رشته ۱۰۰ متر کرال پشت مردان کلاس‌ S۹ با رکورد ۱:۰۴.۲۶ در رده نخست ایستاد و طلا گرفت.

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران با برتری سه بر صفر برابر قزاقستان به مدال طلا رسید.

مهران نکویی‌مجد در پرتاب وزنه مردان کلاس F۳۴ با پرتاب ۱۱ متر و ۹۰ سانتی‌متر بر سکوی اول قرار گرفت و موفق به کسب مدال طلا شد.

مهدی اولاد در پرتاب دیسک مردان کلاس F۱۱ با ثبت رکورد ۴۰ متر و ۶۵ سانتی‌متر در جایگاه نخست قرار گرفت و مدال طلا را از آن خود کرد. مهدی اولاد با ثبت رکورد ۴۰ متر و ۶۵ سانتی‌متر در جایگاه نخست قرار گرفت و مدال طلا را از آن خود کرد.

الهام صالحی در پرتاب وزنه بانوان کلاس ادغامی F۵۳/۵۴ با ثبت رکورد ۶ متر و ۷۹ سانتی‌متر و امتیاز ۸۱۹ در جایگاه اول قرار گرفت و موفق به کسب مدال طلا شد.

نقره

تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران در فینال به مصاف ژاپن میزبان مسابقات رفت و با نتیجه ۵۵ بر ۴۷ برابر ژاپن شکست خورد و نایب قهرمان شد.

تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران با شکست ۳ بر صفر برابر چین به مدال نقره رسید.

محمدطاها بیگ‌رضایی در پرتاب وزنه مردان کلاس F۳۴ با ثبت رکورد ۱۱ متر و ۷۹ سانتی‌متر در جایگاه دوم قرار گرفت و به نقره رسید.

حنان کعب‌عُمیر در پرتاب دیسک بانوان کلاس ادغامی F۵۱/۵۲/۵۳ با ثبت رکورد ۱۰ متر و ۳۶ سانتی‌متر و امتیاز ۷۰۴ در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره را از آن خود کرد.

حسن باجولوند در پرتاب دیسک مردان کلاس F۱۱ نیز با پرتاب ۴۰ متر و ۴۳ سانتی‌متر دوم شد و نقره گرفت.

هرمز صیدی در پرتاب نیزه مردان کلاس ادغامی F۳۷/۳۸ با ثبت رکورد ۵۰ متر و ۶۸ سانتی‌متر در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره را از آن خود کرد.

شهلا حدیدی در پرتاب وزنه بانوان کلاس ادغامی F۵۳/۵۴ با پرتاب ۵:۸۶ و امتیاز ۶۲۴ دوم شد و مدال نقره را از آن خود کرد.

برنز

محمدحسین کریمی در شنای ۱۰۰ متر پروانه با رکورد ۱:۰۴.۰۸ در رده سوم ایستاد و مدال برنز گرفت.

ابوالفضل ملک اولادی در فینال رشته ۱۰۰ متر کرال پشت مردان کلاس‌ S۹ هم با زمان ۱.۰۷.۸۸ در رده سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد.

ابوالفضل ظریف‌پور در مرحله مقدماتی ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۹ با زمان ۵۸.۶۷ بعد از شناگران چین و ژاپن در رده سوم ایستاد.

فرزانه سهرابی‌تبار در پرتاب دیسک بانوان کلاس ادغامی F۵۱/۵۲/۵۳ با پرتاب ۱۰:۹۳ سانتی‌متر و امتیاز ۶۶۸ سوم شد و برنز گرفت.

امیرحسین علیپور در پرتاب دیسک مردان کلاس F۱۱ نیز با ۳۶ متر و ۵۴ سانتی‌متر بر سکوی سوم ایستاد.

فاطمه امیرزادگانی در پرش طول زنان کلاس T۱۲ با ثبت رکورد ۵ متر و ۱۳ سانتی‌متر در جایگاه سوم قرار گرفت و مدال برنز را از آن خود کرد.

سمیه رحیمی و غلامرضا رحیمی در دیدار رده بندی رقابت‌های میکس تیراندازی با کمان ماده ریکرو به مصاف تیم هند رفت و در پایان با نتیجه ۵ بر ۴ این تیم را شکست داد و به مدال برنز رسید.

تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در دیدار رده‌بندی برابر تایلند ۲ بر یک پیروز شد و به مدال برنز رسید.

برنامه روز پایانی نمایندگان ایران در پاراآسیایی ناگویا:

پاراوزنه‌برداری

تیم میکس با ترکیب نیکو روزبهانی، محسن بختیاری و علی سیفی ساعت ۵:۰۰