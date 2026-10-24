ایران در جایگاه ششم پاراآسیایی ناگویا ایستاد

در پنجمین دورۀ بازی‌های پاراآسیایی ناگویا کاروان ایران با ۲۶ مدال طلا، ۳۶ نقره و ۴۰ برنز و مجموع ۱۰۲ مدال، در رتبۀ ششم قرار گرفت.





به گزارش تابناک؛ در پنجمین دورۀ بازی‌های پاراآسیایی ناگویا با چینی‌ها ۲۰۷ مدال طلا در صدر جدول قرار گرفتند. ژاپنِ میزبان با ۶۴ طلا دوم شد و ازبکستان نیز با ۴۵ طلا در جایگاه سوم ایستاد.



کاروان ایران هم با ۲۶ مدال طلا، ۳۶ نقره و ۴۰ برنز و مجموع ۱۰۲ مدال، در رتبۀ ششم قرار گرفت؛ نتیجه‌ای که نسبت به دورۀ قبلی، ۴ پله افت را نشان می‌دهد.