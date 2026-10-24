ایران در جایگاه ششم پاراآسیایی ناگویا ایستاد
در پنجمین دورۀ بازیهای پاراآسیایی ناگویا کاروان ایران با ۲۶ مدال طلا، ۳۶ نقره و ۴۰ برنز و مجموع ۱۰۲ مدال، در رتبۀ ششم قرار گرفت.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۹۹| |
2 بازدید
به گزارش تابناک؛ در پنجمین دورۀ بازیهای پاراآسیایی ناگویا با چینیها ۲۰۷ مدال طلا در صدر جدول قرار گرفتند. ژاپنِ میزبان با ۶۴ طلا دوم شد و ازبکستان نیز با ۴۵ طلا در جایگاه سوم ایستاد.
کاروان ایران هم با ۲۶ مدال طلا، ۳۶ نقره و ۴۰ برنز و مجموع ۱۰۲ مدال، در رتبۀ ششم قرار گرفت؛ نتیجهای که نسبت به دورۀ قبلی، ۴ پله افت را نشان میدهد.
گزارش خطا