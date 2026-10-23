بورس در پیچِ اصلاح هفتگی؛ وقتی بازدهی شاخص به ۱۲۰ درصد رسید

هفته پایانی مهر برای بورس با چراغ قرمز و افت ۲۵۲ هزار واحدی شاخص کل به پایان رسید؛ اما وقتی به آمار‌های ورود پول به صندوق طلا و ثبت رکورد ۶۷ درصدی در سه‌ماهه اخیر نگاه می‌کنیم، داستان بورس روایت دیگری از سوددهی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران در آخرین هفته مهرماه، اصلاح داشت و پرونده این هفته با بازدهی منفی بسته شد. در این میان، شاخص کل بورس با افت نزدیک به ۲۵۲ هزار واحدی، عقب‌نشینی کرد و روی پله ۸ میلیون و ۱۷۳ هزار واحدی ایستاد. با وجود این افت هفتگی سه درصدی، وقتی به قاب کلی‌ترِ مهرماه نگاه می‌کنیم، تصویر کاملاً متفاوت و سبزی را می‌بینیم.

پایان مهرماه در حالی رقم خورد که شاخص کل در طول این ماه بازدهی مثبت ۱۲.۳ درصدی را به نام خود ثبت کرد. از آن مهم‌تر، عملکرد سه‌ماهه اخیر بورس با جهش خیره‌کننده ۶۷.۲ درصدی همراه شد که بدون شک یک رکورد قابل‌توجه در سال جاری به شمار می‌رود. اگر هم معیار مقایسه را از ابتدای سال تا پایان مهر (یک دوره شش‌ماهه) در نظر بگیریم، بازدهی شاخص کل به رقم جذاب ۱۲۰ درصد رسیده است؛ البته نباید فراموش کنیم که بازار سرمایه پس از یک وقفه طولانی، از ۲۹ اردیبهشت‌ماه بازگشایی شد و عملاً ۵ ماه معاملاتی کامل را پشت سر گذاشته است.

جابجایی پول‌ها در بازار؛ طلا جذاب‌تر شد یا فلزات؟

نگاهی به جریان ورود و خروج نقدینگی در هفته گذشته، زوایای پنهان‌تری از رفتار معامله‌گران را نمایان می‌کند. در شرایطی که شاخص کل مسیر نزولی را طی می‌کرد، سرمایه‌گذاران ترجیح دادند به سمت گاوصندوق‌های امن‌تر و گروه‌های خاص کوچ کنند.

بیشترین ورود پول هفتگی در اختیار صندوق‌های طلا با جذب ۶ همت (هزار میلیارد تومان) بود. پس از آن، گروه‌های کانه فلزی با ۱.۳ همت، صنایع غیرفلزی با ۳۱۳ میلیارد تومان و دارویی‌ها با ۲۷۸ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی جای گرفتند. به طور تجمیعی، طی هفته گذشته بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان پول تازه وارد چرخه‌های معاملاتی بورس شد.

خروج ۲۰ همتی از بورس!

در نقطه مقابل اما، خروج سنگین پول هم رقم خورد. به گونه ای که تحت تاثیر اخبار سیاسی و ریسک های جنگی، بیشترین خروج سرمایه مربوط به گروه فلزات اساسی با ۴ همت، شیمیایی‌ها با ۳.۵ همت، بانک‌ها با ۱.۶ همت، صندوق‌های سهامی با ۸۷۱ میلیارد تومان، چندرشته‌ای‌های صنعتی با ۶۹۴ میلیارد تومان، سیمانی‌ها با ۵۴۹ میلیارد تومان، خودرویی‌ها با ۳۸۹ میلیارد تومان و صندوق‌های درآمد ثابت با ۳۰۶ میلیارد تومان بود. در مجموع، حساب‌وکتاب‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۲۰ همت پول در هفته پایانی مهرماه از بورس خارج شده است.

بیشتر بخوانید:

ارزش هر سهم ایران‌خودرو و سایپا کمتر از ۷۰ تومان!

اگر این تغییرات را در مقیاس یک‌ماهه (مهرماه) مرور کنیم، صندوق‌های طلا با جذب ۲۱.۱ همت رکورددار ورود پول بوده‌اند؛ در حالی که گروه‌های شیمیایی با ۷.۵ همت، بانک‌ها با ۵.۱ همت و صندوق‌های درآمد ثابت با ۱.۹ همت، بیشترین خروجی‌های ماهانه را به نام خود ثبت کردند.

بازدهی صنایع؛ از بردِ چوبی‌ها تا ریزش سلامت

بررسی عملکرد گروه‌های مختلف صنعتی در هفته‌ای که گذشت نشان می‌دهد همه‌چیز در یک کفه ترازو نبود. سهامداران گروه چوبی با کسب ۸.۷ درصد بازدهی، بیشترین سود را نصیب خود کردند. سیمانی‌ها با ۶.۴ درصد، شرکت‌های پیمانکاری با ۶ درصد، صندوق‌های انرژی با ۵ درصد و دارویی‌ها با ۴.۹ درصد در ادامه این جدول سبز قرار گرفتند.

در سمت بازنده‌های هفته، گروه سلامت با افت سنگین ۱۲.۷ درصدی در ته جدول نشست. صندوق‌های اهرمی با افت ۱۰.۳ درصدی، گروه ارتباطی با منفی ۶.۸ درصد و صندوق‌های املاک با منفی ۴.۷ درصد از دیگر بازنده‌های هفته پایانی مهر بودند.

مقایسه دارایی‌ها؛ طلا همچنان پیشتاز

نگاهی کلی به روند بازدهی دارایی‌ها در هفته گذشته نشانی می دهد که طلای ۲۴ عیار با کسب ۳.۷ درصد بازدهی مثبت و صندوق‌های طلا با ۲.۱ درصد سود، امن‌ترین پناهگاه‌های هفته بودند. در مقابل، بدترین عملکردهای هفته به صندوق‌های اهرمی، اونس نقره و اونس پلاتین تعلق گرفت.