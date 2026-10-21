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بازار سهام در آخرین روز کاری هفته

خروج ۴ هزار میلیاردی از بورس/ ارزش هر سهم ایران‌خودرو و سایپا کمتر از ۷۰ تومان!

شاخص کل بورس در آخرین روز معاملاتی هفته با افت بیش از ۹۹ هزار واحدی به محدوده ۸ میلیون و ۱۷۳ هزار واحد عقب‌نشینی کرد؛ هم‌زمان، معاملات خرد با خروج ۴.۲ همت پول همراه شد، هرچند شاخص هم‌وزن برخلاف شاخص کل رشد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۵۸
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بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، شاخص کل بورس در آخرین روز هفته با روندی نزولی همراه شد و با افت ۹۹ هزار و ۸۳ واحدی (معادل ۱.۲ درصد) در سطح ۸ میلیون و ۱۷۳ هزار واحد ایستید. شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) نیز امروز بیش از ۱۶ هزار واحد کاهش یافت و به سطح ۱ میلیون و ۳۵۱ هزار واحد رسید؛ این در حالی است که شاخص کل هم‌وزن برخلاف روند شاخص کل، با رشدی ۴,۲۶۶ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار واحد قرار گرفت.

امروز معامله‌گران بورسی بیش از یک میلیون و ۴۱ هزار نوبت معامله به ثبت رساندند که ارزش آن از مرز ۴۳ هزار میلیارد تومان فراتر رفت. در نهایت، ارزش کل بازار بورس تهران در پایان این هفته به ۲۸ هزار و ۲۴۶ همت (معادل ۱۰۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

خروج بیش از چهار هزار میلیارد تومان از بورس

روز گذشته، سهامداران خروج ۴.۲ همت پول از معاملات خرد را تجربه کردند و در مقابل، ۱.۲ همت نقدینگی نیز به صندوق‌های درآمد ثابت تزریق شد. (این در حالی است که روز گذشته، ۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده بود) بررسی تابلوی معاملات نشان می‌دهد که ۵۳ درصد نمادها (۴۹۹ نماد) در محدوده مثبت و ۴۷ درصد آن‌ها (۴۴۲ نماد) در محدوده منفی به کار خود پایان دادند. در این میان، ۳۸۲ نماد بیشترین بازدهی (بازه مثبت ۲ تا مثبت ۳ درصد) و ۲۱۵ نماد کمترین بازدهی (بازه منفی ۲ تا منفی ۳ درصد) را به ثبت رساندند. همچنین ارزش کل سفارش‌های خرید ۸.۲ همت و ارزش سفارش‌های فروش ۲.۵ همت برآورد شد.

خروج ۴ هزار میلیاردی از بورس/ ارزش هر سهم ایران‌خودرو و سایپا کمتر از ۱۰۰ تومان!

بررسی جریان نقدینگی در گروه‌ها و نمادها

در روزی که شاخص با افت همراه بود، بیشترین خروج پول حقیقی به ترتیب مربوط به گروه‌های فلزات اساسی با ۱.۳ همت، شیمیایی با ۰.۹ همت و بانک‌ها با ۳۳۸ میلیارد تومان بود. در سطح نمادها نیز «فولاد»، «تاصیکو»، «فارس»، «اهرم» و «وبملت» بیشترین خروج نقدینگی را ثبت کردند.

در سوی مقابل، گروه‌های صندوق درآمد ثابت با ۱.۲ همت، فرآورده‌های نفتی با ۸۵ میلیارد تومان و حمل‌ونقل با ۸۳ میلیارد تومان بیشترین ورود پول حقیقی را به خود اختصاص دادند. در میان نمادها نیز «کگل»، «فنقره»، «ومهان»، «خبمهن» و «شبهرن» با بیشترین اقبال حقیقی‌ها روبه‌رو شدند.

تأثیر بر شاخص و وضعیت صف‌ها

امروز نمادهای «فملی»، «فارس»، «فولاد»، «تابان»، «تاپیکو» و «تاصیکو» بیشترین تأثیر منفی را بر افت شاخص کل گذاشتند؛ همچنین نمادهای «تابان»، «فولاد»، «فملی»، «ومعادن» و «وبملت» در فهرست نمادهای پرتراکنش روز قرار گرفتند.

در بخش صف‌های معاملات، بیشترین صف‌های خرید متعلق به نمادهای «فساپ»، «کگهر»، «وکغدیر» و «فنقره» بود و در مقابل، نمادهای «فزر»، «فملی»، «دوایکس» و «جهش» سنگین‌ترین صف‌های فروش را تجربه کردند.

نمادهایی با قیمت کمتر از صد تومان!

در این میان، نمادهای زیر ۱۰۰ تومان بازار نیز امروز به کار خود ادامه دادند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به «های‌وب» با ۴۷ تومان، «تپکو» با ۵۷ تومان، «ذوب» با ۶۰ تومان، «خساپا» با ۶۳ تومان، «خودرو» با ۶۸ تومان و «خکاوه» با ۷۶ تومان اشاره کرد.»

 

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