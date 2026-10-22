حاصل تلاش ورزشکاران ایران در روز چهارم بازی‌های پاراآسیایی 2026 ناگویا، کسب 5 طلا، 11 نقره و 6 برنز بود.

۵ طلا، ۱۱ نقره و ۶ برنز برای ایران در روز چهارم

چهارمین روز از بازی‌های پاراآسیایی 2026، امروز (پنج‌شنبه 30 مهر) پیگیری شد و نمایندگان کشورمان در رشته‌های مختلف به مصاف حریفان خود می‌روند.

حاصل تلاش کاروان «جان فدای ایران قوی» ایران در پایان روز چهارم، کسب 5 طلا، 11 نقره و 6 برنز و مجموع 22 مدال بود. ایران در پایان روز چهارم 19 طلا، 29 نقره و 32 برنز بدست آورده است.

در روز چهارم سعید افروز، احمد امین‌زاده، هاجر صفرزاده و سینا ضیغمی‌نژاد (2 طلا) به مدال طلا دست یافتند، شهلا حدیدی، محمدابراهیم پورطلایی، زهرا آقایی، ظفر ذاکر، علی‌اکبر غریب‌شاهی، امیرمحمد بارانی، مهدی صیادی، شاهین ایزدیار (2 نقره)، نیکو روزبهانی و پرستو حبیبی نقره گرفتند و 6 برنز نیز توسط حامد امیری، نسرین شاهی، شاهین ایزدیار، امان‌الله پاپی، حمید اسلامی و لیلا کبگ‌زن کسب شد.

نتایج رقابت نمایندگان ایران در روز چهارم در زیر آمده است:

* پاراتیراندازی با کمان

امیرمحمد بارانی در فینال کامپوند مردان به مصاف «ژین لیانگ آل» از چین رفت و پس از تساوی 144-144 مقابل این حریف، در تیر طلایی مغلوب شد و به مدال نقره دست یافت.

* بسکتبال با ویلچر

تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران در دیدار رده‌بندی مقابل تایلند قرار گرفت و در جدال با این تیم 64 بر 33 شکست خورد و به مقام چهارمی بسنده کرد.

* بوچیا

نمایندگان کشورمان در مرحله گروهی مسابقات میکس بوچیا کلاس BC4 به مصاف تیم هنگ‌کنگ رفتند. تیم میکس بوچیا متشکل از حسین اسماعیلی و مریم ملکی در این مسابقه به رقابت با یوئن چئونگ و لئونگ وینگ از هنگ‌کنگ پرداخت که در نهایت این مسابقه 4 بر 2 به سود تیم هنگ‌کنگ به پایان رسید.

تیم میکس کشورمان در دومین رقابت خود در گروه A با نتیجه 5 بر 2 مقابل مالزی شکست خورد و شانس صعود به نیمه نهایی را از دست داد.

* پاراتیراندازی

مرحله مقدماتی رقابت‌های پارتیراندازی در ماده تپانچه 50 متر آزاد SH1 برگزار شد و 4 نماینده ایران به میدان رفت. در پایان این رقابت، نسرین شاهی با امتیاز 535 در رده نخست، ساره جوانمردی با امتیاز 529 در رده دوم، فائزه احمدی با امتیاز 516 در رده هفتم و محمدرضا میرشفیعی با امتیاز 507 در رده دهم ایستادند. بدین ترتیب شاهی، جوانمردی و احمدی با ایستادن در جمع 8 تیرانداز برتر، جواز صعود به فینال را کسب کردند.

در فینال، نسرین شاهی با کسب 196.3 امتیاز در رده سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد. همچنین ساره جوانمردی با 139.9 امتیاز در رده ششم و فائزه احمدی با 119.9 امتیاز در رده هفتم قرار گرفتند.

* والیبال نشسته

تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران در مرحله نیمه نهایی مقابل تیم ژاپن قرار گرفت و میزبان بازی‌های پاراآسیایی را 3 بر صفر (25-14، 25-16 و 25-20) مغلوب کرد و گام به فینال گذاشت. تیم کشورمان فردا در فینال با برنده جدال چین و تایلند دیدار خواهد کرد.

تیم ملی والیبال نشسته ایران در دیدار نیمه نهایی به مصاف چین رفت و با ارائه یک عملکرد مقتدرانه، این حریف را 3 بر صفر (25-12، 25-9 و 25-17) شکست داد و راهی فینال شد. تیم کشورمان فردا (جمعه) در فینال به مصاف قزاقستان خواهد رفت.

* پاراوزنه‌برداری

نیکو روزبهانی بانوی وزنه‌بردار دسته 86+ کیلوگرم ایران، با رکورد 155 کیلوگرم در رده دوم قرار گرفت و مدال نقره را کسب کرد. روزبهانی در تلاش‌های اول و دوم وزنه‌های 150 و 155 کیلوگرمی را مهار کرد، اما در تلاش سوم مقابل وزنه 160 کیلوگرمی موفق ظاهر نشد تا با رکورد 155 کیلوگرم در رده دوم قرار بگیرد.

مدال‌های طلا و نقره در دسته 107+ کیلوگرم به نمایندگان ایران رسید. احمد امین‌زاده قهرمان جهان و پارالمپیک با رکورد 260 کیلوگرم با اقتدار به مدال طلا دست یافت. او در تلاش‌های اول و دوم وزنه‌های 250 و 260 کیلوگرمی را به طور صحیح بالا برد، اما در تلاش سوم نتوانست وزنه 270 کیلوگرمی را مهار کند و با همان رکورد 260 کیلوگرم به مقام قهرمانی رسید.

همچنین مهدی صیادی با رکورد 240 کیلوگرم صاحب مدال نقره شد. او ابتدا وزنه‌های 235 و 240 کیلوگرمی را مهار کرد، اما در تلاش سوم از پسِ وزنه 245 کیلوگرمی برنیامد و با همان رکورد 240 کیلوگرم به مدال نقره رسید.

علی اکبر غریب‌شاهی قهرمان جهان و پارالمپیک، امروز در دسته 107 کیلوگرم رقابت خود را برگزار کرد. او ابتدا وزنه 245 کیلوگرمی را مهار کرد، اما در تلاش دوم زیر وزنه 252 کیلوگرمی موفق نبود. غریب‌شاهی در تلاش سوم مقابل وزنه 252 کیلوگرمی ... باز هم ناکام ماند و با رکورد 245 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت.

زهرا آقایی سامانی بانوی ملی‌پوش دسته 79 کیلوگرم ایران به روی تخته رفت. او ابتدا وزنه 133 کیلوگرمی را مهار کرد، اما در تلاش های دوم و سوم زیر وزنه‌های 138 و 143 کیلوگرمی ناکام ماند. بدین ترتیب، آقایی با رکورد 133 کیلوگرم پس از نماینده چین به مقام دوم رسید و صاحب مدال نقره شد.

* پارادوومیدانی

امان‌الله پاپی در رقابت پرتاب نیزه کلاس F56/F57 با رکورد 48.07 متر و امتیاز 1013، رتبه سوم را بعد از دو نماینده ازبکستان به خود اختصاص داد و مدال برنز را کسب کرد.

در رقابت پرتاب وزنه کلاس F42-44/F62/F64 ، لیلا کبگ‌زن با رکورد 10.26 متر و کسب امتیاز 676، در رده سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد. همچنین وجیهه هوشمند با رکورد 8.43 امتیاز و امتیاز 404 در رده هفتم قرار گرفت.

پرستو حبیبی در رقابت پرتاب وزنه کلاس F32 با 2 حریف از امارات و 2 حریف از ازبکستان رقابت کرد و با در پایان، با رکورد 5.33 متر در رده دوم ایستاد و یک مدال نقره دیگر به سبد مدالی کاروان ایران اضافه کرد.

حمید اسلامی در دوی 1500 متر کلاس T11 با پنج حریف رقابت کرد و در پایان، با ثبت زمان 4:24.14 دقیقه در رده سوم ایستاد و مدال برنز را کسب کرد.

اسلامی ابتدا چهارم شده بود، اما به دلیل خطای ورزشکار چینی و حذف او، یک رتبه بالا آمد و در رده سوم قرار گرفت.

آتنا محمدی‌ها در رقابت پرتاب نیزه کلاس F33/F34 با رکورد 12.44 متر و امتیاز 824، در رده چهارم ایستاد و از کسب مدال باز ماند.

در رقابت پرتاب وزنه کلاس F54/F55 سه نماینده ایران به میدان رفتند و دو مدال بدست آمد. ظفر ذاکر با رکورد 11.79 متر و کسب امتیاز 963، بهترین رکورد شخصی اش را ثبت کرد و با ایستادن در رده دوم، صاحب مدال نقره شد.

همچنین حامد امیری با رکورد 10.97 متر و امتیاز 886، در رده سوم قرار گرفت و مدال برنز را به خود اختصاص داد.

عرفان بُندری دیگر نماینده کشورمان نیز با رکورد 8.57 متر و امتیاز 801، رتبه پنجم را کسب کرد.

در مرحله مقدماتی دوی 400 متر کلاس T12، زهرا پوراسماعیل با زمان 1:06.90 دقیقه در گروه نخست به مقام دوم رسید و هاجر صفرزاده با زمان 57.27 ثانیه در رده نخست گروه دوم قرار گرفت. با این رکوردها، صفرزاده به فینال راه یافت، اما پوراسماعیل از صعود به فینال باز ماند.

صفرزاده در فینال با زمان 56.43 ثانیه ، ضمن شکستن رکورد بازی‌های پاراآسیایی، اول شد و به مدال طلا رسید.

شهلا حدیدی در پرتاب دیسک کلاس F54 با رکورد 15.45 متر در رده دوم ایستاد و به مدال نقره دست یافت. در همین رقابت، الناز دارابیان دیگر نماینده ایران با 14.65 متر در رده چهارم قرار گرفت و از کسب مدال باز ماند.

سعید افروز در ماده پرتاب نیزه کلاس F33/34 با ثبت رکورد 42.58 متر، ضمن شکستن رکورد جهانی و بازی های پاراآسیایی، به مقام قهرمانی دست یافت و صاحب مدال طلا شد. همچنین محمدابراهیم پورطلایی دیگر ملی‌پوش ایران در این رقابت با رکورد 38.47 متر در رده دوم ایستاد و یک مدال نقره برای ایران به ارمغان آورد.

وحید علی‌نجیمی در مرحله مقدماتی دوی 400 متر کلاس T12 به روی پیست رفت و با زمان 52.11 ثانیه در رده دوم گروه خود قرار گرفت. علی‌نجیمی با ثبت این زمان، در جمع 4 ورزشکار برتر این ماده قرار گرفت و راهی فینال شد.

علی‌نجیمی در فینال زمان 51.40 ثانیه را به ثبت رساند و با ایستادن در رده چهارم، موفق به کسب مدال نشد.

* پارا شنا

علی مطلبی در فینال شنای 100 متر پروانه کلاس S9 با زمان 1:04.10 دقیقه در رده پنجم قرار گرفت و موفق به کسب مدال نشد.

در شنای 50 متر آزاد کلاس S10، سینا ضیغمی‌نژاد با زمان 25.82 ثانیه مدال طلا گرفت و شاهین ایزدیار با زمان 26.32 ثانیه صاحب مدال نقره شد.

محمدحسین کریمی در فینال ماده 50 متر آزاد کلاس S13، با زمان 26.58 ثانیه در رده ششم قرار گرفت.

ابوالفضل ملک اولادی در فینال 100 متر قورباغه کلاس SB8 به آب زد و با رکورد 1:24.10 دقیقه در رده پنجم ایستاد و موفق به کسب مدال نشد.

شاهین ایزدیار در فینال شنای 400 متر آزاد کلاس S10 با زمان 4:38.65 دقیقه به مقام سوم رسید و مدال برنز را به خود اختصاص داد.

در مرحله مقدماتی رشته 100 متر پروانه کلاس‌ S9، ابوالفضل ظریف و علی مطلبی با شناگران دیگر از کشورهای ازبکستان، ژاپن، فلیپین و اندونزی به رقابت پرداختند که ظریف با زمان 1:16.70 دقیقه به فینال این ماده نرسید، اما علی مطلبی با زمان 1:05.02 به فینال این ماده راه پیدا کرد تا برای کسب مدال طلا تلاش کند.

علی رشیدآبادی در مرحله مقدماتی رشته 100 متر کرال پشت مردان کلاس S13 به آب زد و با زمان 1:32.20 دقیقه فرصت صعود به فینال را از دست داد.

محمدحسین کریمی در مرحله مقدماتی رشته 50 متر آزاد مردان کلاس S13 زمان 26.48 زمان ثانیه را ثبت کرد و به عنوان نفر پنجم راهی فینال شد.

شاهین ایزدیار در مرحله مقدماتی شنای 100 قورباغه مردان کلاس SB9 به مصاف حریفانش رفت و با زمان 1.08.01 دقیقه به مقام نخست رسید و راهی فینال شد.

همچنین سینا ضیغمی‌نژاد دیگر نماینده ایران در این ماده با زمان 1.18.73 دقیقه اول شد و گام به مرحله فینال گذاشت.

در فینال این ماده، سینا ضیغمی‌نژاد با زمان 1:09.47 دقیقه قهرمان شد و مدال طلا گرفت و شاهین ایزدیار با زمان 1:13.23 دقیقه صاحب مدال نقره شد.

* گلبال

تیم ملی گلبال مردان ایران در مرحله نیمه نهایی به مصاف چین رفت و مقابل این حریف 5 بر 3 شکست خورد و ضمن از دست دادن فرصت صعود به فینال، به دیدار رده‌بندی رفت. محمد سرنجی دو بار و حسن جعفری یک‌بار برای تیم ایران موفق به گلزنی شدند.

دیدار رده‌بندی فردا برگزار خواهد شد.