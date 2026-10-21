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افشاگری یمن درباره دروغ بزرگ عربستان

یحیی سریع، سخنگوی ارتش یمن، با رد هرگونه عملیات نظامی امروز در عمق خاک عربستان، ادعای ائتلاف سعودی درباره حمله پهپادی به شهر مدینه منوره را دروغ و بهتانی بزرگ خواند و تأکید کرد که کذب بودن این ادعاها بر کسی پوشیده نیست.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۳۸
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ارتش یمن

به گزارش تابناک؛ یحیی سریع، سخنگوی ارتش یمن گفت: نیروهای ما امروز هیچ عملیات نظامی در عمق عربستان انجام ندادند. ادعاهای عربستان درباره حمله پهپادهای ما به شهر مدینه منوره ادعایی دروغین و بهتانی بزرگ علیه ملت و نیروهای مسلح ما است.

طبق گزارش المسیره، وی گفت: این ادعاها کذب هستند و دروغ بودن این ادعاها بر هیچ یک از مردم امت اسلامی و عربی پوشیده نیست. 

یحیی سریع و دولت صنعا بارها اتهامات عربستان درباره هدف قرار دادن مدینه منوره را رد کرده‌اند.

منبع: ایسنا

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