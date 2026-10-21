سخنگوی وزارت امور خارجه امروز خطاب به روبیو گفت: نمی‌توانید آتش‌افروزی کنید، منطقه را به آشوب بکشید و بعد در جایگاه شاکی بایستید و از دیگران بخواهید قربانی را محکوم کنند. نمی‌توانید با وارونه‌ جلوه‌ دادن جای متجاوز و قربانی، از مسئولیت و پاسخگویی شانه خالی کنید.

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی امروز، چهارشنبه بیست‌ونهم مهر در پیامی، در واکنش به درخواست مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا از جهان برای محکوم کردن ایران به‌خاطر ناامنی موجود در منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز در شبکه ایکس نوشت:

«آن‌ها در کمتر از ۹ ماه، دو بار در میانه مذاکرات به ایران حمله کردند، کوکان ما را در میناب سلاخی کردند، دختران ما را در لامرد کشتند، رهبران ما را ترور کردند و با انواع تحریم‌های اقتصادی، فشار بر ایرانیان را تشدید کردند و اکنون بعد از نقض آشکار تفاهم خاتمه جنگ که خودشان امضا کردند، همزمان با ادعای پیروزی، از جهان می‌خواهند ایران را محکوم کند.

فراموش نکنیم که جهان امروز تاوان قانون‌شکنی و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را می‌پردازد، از آشوب در منطقه تا ناامنی اقتصاد و انرژی در اقصی نقاط جهان.

‌نمی‌توانید آتش‌افروزی کنید، منطقه را به آشوب بکشید و بعد در جایگاه شاکی بایستید و از دیگران بخواهید قربانی را محکوم کنند.

‌نمی‌توانید با وارونه جلوه دادن جای متجاوز و قربانی، از مسئولیت و پاسخگویی شانه خالی کنید.»