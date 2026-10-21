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قیمت دلار امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه؛ آخرین تغییرات ارزی در بازار و مرکز مبادله

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ به محدوده ۲۶۵ هزار تومان افزایش یافته است. در این گزارش، آخرین تغییرات قیمت انواع دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله را تحلیل کرده‌ایم.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۳۲
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قیمت دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز تهران امروز شاهد روند صعودی قیمت‌ها است؛ به‌طوری‌که قیمت دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز گذشته، در سطح ۲۶۵ هزار تومان معامله می شود. در همین حال، یورو، درهم امارات، لیر ترکیه، پوند انگلیس و دلار کانادا نیز همگام با این موج افزایشی، رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده اند.

بر این اساس، قیمت یورو به ۲۹۷ هزار تومان و قیمت درهم امارات به ۷۲ هزار تومان رسید. همچنین، هر لیر ترکیه ۵۳۰۰ تومان، پوند انگلیس ۳۵۱ هزار تومان و دلار کانادا ۱۹۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شدند.

روند افزایشی نرخ حواله های ارزی

این نوسانات صعودی در بازار آزاد در حالی رقم خورده است که نرخ‌ها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و تالار حواله‌های ارزی نیز صعودی است. در این مرکز، نرخ خرید حواله‌ دلار آمریکا با ۵۴۴ تومان افزایش نسبت به روز قبل به ۱۸۲ هزار و ۱۷۶ تومان رسیده است و نرخ فروش آن نیز با رشد ۵۵۰ تومانی، روی رقم ۱۸۳ هزار و ۸۳۱ تومان ایستاده است.

این موج افزایشی در نرخ حواله یورو نیز رقم خورده است؛ به‌طوری‌که نرخ خرید حواله یورو با رشد ۱۰۲۱ تومانی به ۲۰۴ هزار و ۶۱۷ تومان و نرخ فروش آن با افزایش ۱۰۳۰ تومانی نسبت به روز گذشته به ۲۰۶ هزار و ۴۷۵ تومان بالغ شد.

از سوی دیگر، در بازار حواله، درهم امارات نیز روز نوسانی را پشت سر گذاشته است. به گونه ای که نرخ خرید حواله درهم با ۱۴۸ تومان افزایش به ۴۹ هزار و ۶۰۵ تومان رسید. نرخ فروش این ارز نیز با رشد ۱۵۰ تومانی، روی رقم ۵۰ هزار و ۵۶ تومان ایستاد تا به این ترتیب، حواله درهم برای نخستین بار رسماً وارد کانال ۵۰ هزار تومانی شود.

درهم امارات

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
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پاسخ
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