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آخرین قیمت دلار در بازار تهران/ نوسان شاخص ارزی در روز پایانی تابستان

بازار ارز در آخرین روز تابستان، روز پرنوسانی را سپری کرد. در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد پس از رسیدن به قله ۲۳۴ هزار تومانی عقب‌نشینی کرد، نرخ‌های رسمی در مرکز مبادله ارز ایران با رشد همراه بودند.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۴۸
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دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ در آخرین روز شهریور، بازار ارز تهران همچنان تحت تاثیر اخبار و گمانه‌زنی‌های سیاسی، روزهای پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد.

بررسی‌های میدانی از کف بازار نشان می‌دهد قیمت دلار آمریکا که در ساعات ابتدایی روز تا مرز ۲۳۴ هزار تومان پیش‌روی کرده بود، در ادامه با عقب‌نشینی به محدوده ۲۳۱ تا ۲۳۲ هزار تومان بازگشت؛ موضوعی که نشان می‌دهد نبض بازار همچنان با کوچک‌ترین اخبار بین‌المللی تغییر جهت می‌دهد.

در کنار دلار، سایر ارزهای پرکاربرد نیز همسو با جو عمومی بازار، تغییرات قیمتی را تجربه کردند. قیمت یورو در بازار آزاد به ۲۶۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسید و درهم امارات نیز روی نرخ ۶۳ هزار و ۳۲۰ تومان ایستاد. همچنین امروز هر اسکناس پوند انگلیس با قیمت ۳۰۶ هزار تومان و لیر ترکیه با نرخ ۴ هزار و ۷۳۰ تومان معامله شد.

از بازار حواله های ارزی چه خبر؟

اما نگاهی به آن سوی میدان، یعنی «مرکز مبادله ارز و طلای ایران»، روند متفاوتی را نشان می‌دهد. برخلاف بازار آزاد که شاهد اصلاح قیمت بود، در این مرکز نرخ‌ها با افزایش همراه بودند. نرخ خرید حواله دلار آمریکا در این مرکز به ۱۶۶ هزار و ۸۶۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل رشدی ۷۷۰ تومانی را ثبت کرد. نرخ فروش حواله دلار نیز با رشدی مشابه، به ۱۶۸ هزار و ۳۷۵ تومان رسید.

این روند صعودی در سایر ارزهای این مرکز نیز مشهود بود. نرخ خرید حواله یورو با افزایش ۵۸۶ تومانی به ۱۹۱ هزار و ۳۵۳ تومان و نرخ فروش آن به ۱۹۳ هزار و ۹۱ تومان رسید. در بازار درهم نیز شاهد افزایش قیمت بودیم؛ جایی که نرخ خرید حواله درهم به ۴۵ هزار و ۴۳۵ تومان و نرخ فروش آن به ۴۵ هزار و ۸۴۷ تومان افزایش یافت که نشان از رشد بیش از ۲۰۰ تومانی در این ارز دارد.

در مجموع، آخرین روز تابستان برای بازار ارز، روزِ نظاره‌گری و احتیاط بود. فعالان بازار همچنان بیش از هر چیز چشم‌انتظار سیگنال‌های جدید سیاسی هستند؛ چرا که در غیاب داده‌های اقتصادی، اخبار بین‌المللی اصلی‌ترین پیشران تعیین‌کننده نرخ‌ها در بازار ارز تهران به شمار می‌آید. هرچند بازارساز نیز این روزها در کنار عرضه اوراق سلف سکه و فروش هزار دلار با کارت ملی در شعب بانکی، اجرای سیاست ارزی جدید یعنی راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی را دستور کار دارد تا بتواند بازار را تا حدودی مدیریت کند.

 

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گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
3
پاسخ
جناب رئیس جمهور منتظر فتح قله های افزایش قیمت ها از سوی شما و تیم اقتصادی شما هستیم
رضایتمندی ملت سدی شکست ناپذیر در برایر دشمنان هست که الحق دارید برای آن جانفشانی میکنید
با تک نرخی کردن ارز، با تک نرخی کردن حامل های انرژی البته بر مبنا دلار آزاد و بر پایه قیمت های جهانی بدون توجه به درآمد مردم
یادم نبود لطف میکنید و کالابرگ می دهید
به من عاجز فقر و مستمند کمک کنید
با این کالا برگ میشه زن گرفت؟ یا هزینه تحقیل بچه را پرداخت کرد یا حتی واکسن آنفولانزا چینی گرفت؟ باقی بیماری ها رو که با مشت و مال و چای نبات حل میکنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1
0
پاسخ
فقط جنگگگگ
تا آخرین لقمه نان که داریم باید ایستاد و جنگید
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
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