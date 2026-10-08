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بازار ارز در آخرین روز هفته؛ نوسان کاهشی نرخ یورو در مرکز مبادله

بازار ارز امروز شاهد ثبات نسبی دلار در بازار آزاد و واگرایی نرخ‌ها در مرکز مبادله بود؛ به‌طوری که درحالی‌که نرخ حواله دلار و درهم صعودی شد، حواله یورو با کاهش قیمت به کار خود پایان داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۵۳
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قیمت دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، آخرین روز معاملاتی هفته در بازار ارز با ثبت تغییرات قیمتی در هر دو بخش سنتی و رسمی همراه شد؛ فضایی که در آن تابلوی بازار آزاد و ارقام مرکز مبادله ایران تصویری دوگانه از رفتار ارز‌های پرطرفدار به نمایش گذاشتند.

وضعیت آرام، اما محتاط بازار آزاد

در معاملات غیررسمی تهران، اسکناس آمریکایی امروز نوسان خود را در کانال ۲۶۵ هزار تومان حفظ کرد و تغییر جهت شدیدی نشان نداد. هم‌زمان با ثبات نسبی دلار، بهای هر یورو در حوالی ۲۹۸ هزار تومان نوسان داشت و اسکناس درهم امارات نیز در تابلوی صرافی‌های آزاد محدوده ۷۲ هزار و ۸۰۰ تومان را ثبت کرد.

مرکز مبادله؛ حواله رسمی دلار و درهم در مسیر صعود

در مرکز مبادله ایران—به عنوان بستر اصلی و عمیق نقل‌وانتقالات رسمی ارز—نرخ‌ها با تغییرات محسوس مواجه شدند. در جریان دادوستد‌های این مرکز، نرخ خرید حواله دلار آمریکا با جهش ۵۲۷ تومانی به رقم ۱۷۶ هزار و ۲۷۱ تومان رسید. در بخش عرضه نیز نرخ فروش حواله دلار افزایش ۵۳۲ تومانی را به ثبت رساند و عدد ۱۷۷ هزار و ۸۷۲ تومان را نشان داد.

در بازار حواله درهم امارات نیز فعالان اقتصادی روندی مشابه را نظاره‌گر بودند. نرخ خرید حواله درهم با ۱۲۳ تومان رشد نسبت به روز گذشته به ۴۷ هزار و ۹۷۷ تومان رسید و نرخ فروش حواله درهم هم با جهش ۱۴۵ تومانی بر روی رقم ۴۸ هزار و ۴۳۳ تومان بسته شد.

کاهش هم‌زمان نرخ خرید و فروش حواله یورو

در نقطه مقابل دلار و درهم، حواله واحد پولی اروپا مسیری کاهشی را پشت سر گذاشت. طبق آمار رسمی مرکز مبادله، نرخ خرید حواله یورو با کاهش ۷۰۸ تومانی به سطح ۱۹۷ هزار و ۲۱۳ تومان عقب‌نشینی کرد. در سمت عرضه نیز نرخ فروش حواله یورو با افتی ۷۱۴ تومانی همراه شد تا در نهایت به کانال ۱۹۹ هزار و ۴ تومان برسد.

 

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