قیمت دلار امروز سه شنبه ۲۸ مهرماه؛ نرخ دلار با کارت ملی اعلام شد

اختلاف قیمت حدود ۶ هزار تومانیِ دلار کارت ملی با بازار آزاد، در روزی رقم خورده که اسکناس آمریکایی در معاملات چهارمین روز هفته با نوسان افزایشی همراه شده؛ روندی که در حواله‌های مرکز مبادله نیز به چشم می‌خورد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ معاملات بازار ارز در چهارمین روز هفته نسبت به روز قبل با روندی افزایشی همراه شده است؛ به‌طوری‌که قیمت دلار آزاد به کانال‌ بالاتر رسیده است و سایر ارزهای اصلی نیز در مسیر صعود حرکت کرده اند.

بر اساس آخرین داده‌های بازار، امروز قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد به ۲۶۴ هزار تومان رسید. همچنین یورو و درهم امارات نیز به ترتیب روی ارقام ۲۹۷ هزار تومان و ۷۲ هزار تومان ایستادند.

قیمت دلار با کارت ملی چقدر شد؟

این نوسانات صعودی در حالی رقم خورده است که بانک مرکزی از ۱۱ مهرماه اجرای طرح افزایش سقف فروش ارز سهمیه‌ای (با کارت ملی) را تا سقف ۱۰ هزار دلار کلید زده است.

بر اساس این طرح، تمامی افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی در شعب منتخب بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و سامان برای خرید ارز اقدام کنند.

پیگیری‌های «تابناک» از شعب بانک ملت حاکی از آن است که نرخ فروش دلار سهمیه‌ای با کارت ملی در این شعبه‌ها ۲۵۸ هزار تومان بوده که نشان‌دهنده اختلاف قیمتی حدود ۶ هزار تومانی آن با بازار آزاد است.

تازه‌ترین نرخ‌ها در مرکز مبادله

نگاهی به دادوستدهای رسمی حواله در مرکز مبادله ایران نیز نشان می‌دهد که نرخ‌ها امروز در این بخش صعودی بوده‌اند؛ به گونه‌ای که نرخ خرید حواله دلار آمریکا با افزایشی ۵۴۴ تومانی نسبت به روز قبل به ۱۸۱ هزار و ۶۳۲ تومان رسید و نرخ فروش آن نیز با رشد ۵۴۸ تومانی، روی رقم ۱۸۳ هزار و ۲۸۱ تومان قرار گرفت.

همچنین در مرکز مبادله، نرخ خرید حواله یورو با افزایش ۱۲۵ تومانی، ۲۰۳ هزار و ۵۹۶ تومان و نرخ فروش آن با رشد ۱۲۶ تومانی، ۲۰۵ هزار و ۴۴۵ تومان ثبت شد.

در همین حال، حواله درهم امارات نیز با افزایش نزدیک به ۱۵۰ تومان، در سمت خرید به نرخ ۴۹ هزار و ۴5۷ تومان و در سمت فروش به قیمت ۴۹ هزار و ۹۰۶ تومان معامله شد.