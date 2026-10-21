سخنگوی وزارت بازرگانی چین با محکومیت تحریم پنج شرکت چینی از سوی آمریکا به اتهام سرقت اسرار تجاری، خواستار اصلاح فوری این تصمیم شد.

به گزارش تابناک؛ سخنگوی وزارت بازرگانی چین در واکنش به تحریم پنج شرکت چینی از سوی آمریکا به اتهام سرقت اسرار تجاری، این اقدام را محکوم کرد و خواستار اصلاح فوری آن شد.

وی تأکید کرد که پیشرفت شرکت‌های چینی در حوزه هوش مصنوعی حاصل سرمایه‌گذاری بلندمدت، تحقیقات پایه و نوآوری مستقل است و ارتباطی با ادعاهای آمریکا درباره سرقت اسرار تجاری ندارد.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین همچنین واشنگتن را به توقف بدنام‌سازی و سرکوب شرکت‌های چینی فراخواند و هشدار داد که در صورت تداوم این اقدامات، پکن تدابیر متقابل اتخاذ خواهد کرد.

منبع: تسنیم