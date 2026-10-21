فایننشال تایمز: نتانیاهو قصد داشت در دهم اکتبر حمله‌ گسترده‌ای را علیه ایران انجام دهد، اما دونالد ترامپ به دلیل نگرانی از آغاز جنگی تازه پیش از انتخابات آمریکا، مانع این اقدام شد.

به گزارش تابناک؛ بنا به گزارش فایننشال تایمز، بنیامین نتانیاهو قصد داشت، در ۱۰ اکتبر حمله‌ای بزرگ به ایران انجام دهد، اما ترامپ به‌دلیل نگرانی خود از آغاز جنگی جدید پیش از انتخابات آمریکا مانع این حمله شد.

بنا بر این گزارش؛ عملیات پیشنهادی می‌توانست چند روز ادامه یابد و تأسیسات هسته‌ای ایران، نیروگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌ها را هدف قرار دهد.