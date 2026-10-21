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امنیتی و دفاعی
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بازدید
۱
پ
تصویر جدید از توقف کشتیها نزدیک تنگه هرمز
تازهترین تصویر منتشر شده از توقف کشتیها در سواحل عمان، نزدیک تنگه هرمز را در این گزارش می بینید.
کد خبر:
۱۳۹۹۷۰۳
تاریخ انتشار:
۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۶
21 October 2026
کد خبر:
۱۳۹۹۷۰۳
|
۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۶
21 October 2026
|
1160
بازدید
1160
بازدید
|
۱
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توقف کشتیها
تنگه هرمز
سواحل عمان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۱
امید
|
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
0
1
پاسخ
من عکس رو زوم کردم، 90درصد اینهایی که می فرمایید کشتی، لنج های چوبی کوچک هستن. نه کشتی های بزرگ تجاری که مشمول محدودیت تردد شده باشند.
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