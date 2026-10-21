عکس: آبشار اسرارآمیز کایتور
در دل جنگلهای انبوه و بارانخورده گویان، آبشار کایتور از لبه صخرههای سرخ به ژرفای دره فرو میریزد؛ پردهای سپید از خروش آب و مه که میان سبزی بیپایان آمازون، شکوه و هیبت طبیعت را به تصویر میکشد.
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برچسبها:آبشار اسرارآمیز کایتور آبشار آمازون حیات وحش طبیعت عکس عکاسی مستند
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