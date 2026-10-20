به گزارش تابناک، یک منبع امنیتی از اقدامات خصمانه اوکراین در استقرار ریزپرنده‌ها در کشور‌های منطقه پرده برداشت.

یک منبع امنیتی گفت که اوکراین در تعدادی از کشور‌های منطقه (اطراف ایران) نیروی پهپادی به همراه ریزپرنده مستقر کرده است.

این منبع افزود: اقدامات اوکراین شامل استقرار شبکه عملیاتی ریزپرنده‌ها در منطقه است.

این منبع با اشاره به این که اطلاعات مربوط به کشور‌های میزبان نیرو‌ها و پهپاد‌های اوکراینی محفوظ است و در زمان مناسب مننتشر خواهد شد، گفت که عناصر اوکراینی در منطقه اقلیم کردستان عراق هزاران ریزپرنده مستقر کرده‌اند.

این منبع امنیتی در عین حال تاکید کرد که تهران این اقدام اوکراین را بخشی از اقدامات خصمانه اروپا و ناتو علیه ایران تلقی می‌کند و گزینه مناسب برای پاسخگویی به آن را مدنظر دارد.

وی همچنین این اقدامات توطئه‌آمیز را «تلاش نافرجام و یک رسوایی» برای اوکراین دانست و گفت که تهران اطلاع و اشراف کامل نسبت به اقدامات خصمانه کی‌یف دارد.

این منبع با اشاره به سابقه اوکراین در حمله به یک کشتی ایرانی در دریای خزر و اغماض ایران نسبت به این اقدام خصمانه گفت: ایران به اروپا و اوکراین اجازه و میدان لازم برای پیشبرد اقدامات ضدایرانی را نخواهد داد.

این اظهارات در حالی است که اوکراین در جنگ ۴۰ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در اقدامات ضدایرانی بخصوص در بحث کمک به طرف‌های درگیر از جمله کشور‌های میزبان پایگاه‌های آمریکا در حاشیه خلیج فارس در موضوعات پهپادی مشارکت داشته است.

پیش از این نیز بحث‌هایی درباره حضور نیرو‌های اوکراین در مناطق غرب آسیا با هدف اقدامات خرابکارانه و آموزش استفاده از پهپاد به تروریست‌ها مطرح بوده است بطوری که تحلیلگران این کشور را به عنوان بازوی عملیاتی جدید ناتو در منطقه توصیف کرده‌اند.

در همین راستا، در تابستان سال ۱۴۰۴ پلیس سلیمانیه در شمال عراق اعلام کرد که سه اوکراینی را که بر آموزش یک گروه محلی در زمینه استفاده از ریزپرنده‌ها نظارت داشتند، بازداشت کرده است.

پلیس سلیمانیه افزود که هدف از آموزش این گروه، انجام عملیات ترور با تامین مالی و نظارت برای نیرو‌های یک گروه تروریستی در منطقه شمال عراق بوده است.

این اولین بار نیست نام عناصر خرابکار وابسته به اوکراین در تحولات خاورمیانه شنیده می‌شود چراکه امروز نیرو‌های دستگاه امنیتی این کشور در ازای دریافت پول از آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به عنوان مزدور در مناطق مختلفی عمل می‌کنند.

اولین حضور اوکراینی‌ها با هدف خرابکاری در این منطقه به ماجرای حمله به مراسم فارغ التحصیلی دانشکده افسری حمص باز می‌گردد که در آن زمان منابع روس خبر دادند که این حمله تحت هدایت عناصر اوکراینی انجام شد.

حمله پهپادی به مراسم دانشکده افسری در حمص در مهر ۱۴۰۲ حداقل ۱۰۰ کشته به جا گذاشت که خیلی از آنها خانواده افسران جوان سوری بودند که در این حمله پهپادی کشته شدند.