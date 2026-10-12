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میانجیگری نیچروان بارزانی میان ایران و آمریکا

رئیس اقلیم کردستان عراق با اشاره به گزارش پایگاه خبری آکسیوس درباره میانجیگری این اقلیم، میان ایران و آمریکا، این نقش‌آفرینی را تأیید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۸۱
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نیچروان بارزانی

به گزارش تابناک، نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز دوشنبه گفت که مقامات اقلیم از زمان تنش در اوضاع امنیتی و نظامی در منطقه، نیروهایی را در نوار مرزی با ایران مستقر کردند.

او در جریان یک گفت‌وگو در حاشیه نشست «میری» در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق تأکید کرد که اقلیم به احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران گفته است به هیچ وجه اجازه انجام حملات مسلحانه علیه ایران را نمی‌دهد.

وی افزود: ایران همسایه ماست و این جنگ، جنگ ما نبوده، اقلیم کردستان محل آغاز تهدید ایران نخواهد بود و هرگز امکان پذیر نیست نیرویی مسلح از اراضی اقلیم کشورهای مجاور را تهدید کند، این امر از لحاظ بین‌المللی غیر قابل قبول است و قانون و قانون اساسی عراق اجازه این امر را نمی‌دهند.

او درباره گزارش پایگاه خبری آکسیوس درباره میانجیگری اقلیم کردستان میان ایران و آمریکا، تأکید کرد: میانجیگری من تا حد زیادی درست است، آنچه در این گزارش آمده صحیح است، من این نقش را ایفا کردم.

رئیس اقلیم کردستان عراق در ادامه گفت که آمریکا با تقدیر به این قضیه نگریست و تعامل خوبی از سوی ایران نیز وجود داشت و این مساله بسیار خوب است.

منبع: ایسنا

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برچسب ها
عراق اقلیم کرستان نیچروان بارزانی میانجی گری ایران آمریکا
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