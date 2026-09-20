وقوع انفجار در اربیل + جزئیات

به گزارش تابناک، عصر امروز یکشنبه، صدای انفجار در استان اربیل اقلیم کردستان عراق شنیده شده است.

برخی منابع خبری گزارش دادند این انفجار ناشی از انجام یک حمله پهپادی بوده است.

الحدث گزارش داد: دود غلیظی از نزدیکی فرودگاه اربیل در اقلیم کردستان در پی حملات به هوا برخاسته است.

برخی منابع دیگر از انفجار بزرگ در نزدیکی فرودگاه اربیل در شمال عراق و برخاستن دود خبر دادند.

این در حالی است که رویترز به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد که پدافند یک پهپاد را در نزدیکی فرودگاه اربیل در اقلیم کردستان عراق سرنگون کرده است.

همزمان شبکه العهد گزارش داد که یک پهپاد حومه فرودگاه اربیل را هدف قرار داده است.

از سوی دیگر بغداد الیوم به نقل از یک منبع امنیتی عراقی امروز یکشنبه از هدف قرار گرفتن اطراف فرودگاه بین‌المللی اربیل در اقلیم کردستان عراق با یک فروند پهپاد خبر داد.

این منبع اعلام کرد که جزئیات حادثه و خسارت‌های احتمالی ناشی از آن هنوز مشخص نشده است و نهادهای امنیتی مربوطه اقدامات لازم را برای بررسی ابعاد و جزئیات این حمله آغاز کردند.

وی افزود که اطلاعات اولیه همچنان در دست بررسی است.

در این حال، بنا بر اعلام منابع آگاه، همزمان با افزایش تهدیدها، ضربه پیشدستانه به پایگاه نظامیان امریکا در کردستان عراق از مبادی ناشناس آغاز شده است.