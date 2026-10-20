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بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا؛

۷ طلا، ۹ نقره و ۱۴ برنز برای ایران در روز دوم

نمایندگان کشورمان در روز دوم بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ موفق به کسب ۷ طلا، ۹ نقره و ۱۴ برنز شدند.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۳۱
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پاراآسیایی ناگویا

به گزارش تابناک؛ در دومین روز از بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶، امروز (سه‌شنبه ۲۸ مهر) نمایندگان کشورمان در رشته‌های مختلف به مصاف حریفان خود رفتند که حاصل تلاش آنها ۳۰ مدال رنگارنگ بود.

در روز دوم، فائزه احمدی، سامان پاکباز، عرفان بندری، امیرحسین علیپور، محمد صابر، امیرمحمد حقیقت‌شناس و یاسین خسروی به مدال طلا رسیدند، بهروز فرزاد، ساره جوانمردی، علی الفت‌نیا، مهدی اولاد، ابوالفضل ظریف، آتنا محمدی‌ها، هاجر صفرزاده، زینب مرادی و پرستو حبیبی صاحب مدال نقره شدند و محمد دلیر، حسن جانفشان، مهدی برچلو، موسی غلامی، محسن بختیار، سینا ضیغمی‌نژاد، علی مطلبی، سعید صادقیان‌پور، مریم عبدالله‌پور، محمدحسین کریمی، علیرضا مختاری، پریماه تورانی، هاشمیه متقیان و رضا حاتمی نیز به مدال برنز دست یافتند.

بدین ترتیب تعداد مدال‌های کاروان ایران به ۱۰ طلا، ۱۲ نقره و ۱۶ برنز رسید.

نتایج عملکرد ورزشکاران ایران در روز دوم در زیر آمده است:

فوتبال پنج نفره

تیم فوتبال پنج نفره ایران در چهارمین دیدار خود در مرحله گروهی مقابل هند قرار گرفت و این حریف را ۵ بر صفر شکست داد و به سومین برد پیاپی‌اش دست یافت. تیم کشورمان در آخرین خود در این مرحله، فردا به مصاف ژاپن خواهد رفت.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

 گلبال

تیم ملی گلبال ایران در سومین دیدار خود به مصاف تایلند رفت و با نتیجه ۱۲ بر ۹ پیروزی رسید. این دومین برد ایران در این دوره از بازی‌ها بود.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

 پاراوزنه‌برداری

محسن بختیار، ملی‌پوش دسته ۷۲ کیلوگرم ایران به روی تخته رفت. او در تلاش‌های اول و سوم زیر وزنه‌های ۲۰۸ و ۲۱۴ کیلوگرمی ناکام بود، اما در تلاش دوم مقابل وزنه ۲۰۸ کیلوگرم موفق ظاهر شد و با مین رکورد، به مقام سوم رسید و مدال برنز کسب کرد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

علی سیفی، نماینده ایران در دسته ۶۵ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت. سیفی در حرکت نخست وزنه ۱۶۴ کیلوگرمی و در حرکت دوم وزنه ۱۷۳ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کرد، اما در تلاش سوم برای مهار وزنه ۱۷۸ کیلوگرمی ناکام ماند تا با ثبت رکورد ۱۷۳ کیلوگرم در جایگاه پنجم قرار بگیرد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

 پارادوچرخه‌سواری

محمد دلیر و رضا رشنو در فینال تایم‌تریل یک کیلومتر مردان کلاس B با ثبت زمان یک دقیقه و ۳ ثانیه و ۸۳۵ هزارم ثانیه، عنوان سوم را به دست آورد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

بهروز فرزاد در مرحله مقدماتی ماده تعقیبی انفرادی ۴۰۰۰ متر مردان کلاس C۴ به رقابت پرداخت و با ثبت زمان ۵ دقیقه و یک ثانیه و ۵۸۴ هزارم ثانیه، در جایگاه دوم قرار گرفت. فرزاد با این عملکرد، یکی از دو رکابزن برتر مرحله مقدماتی شد و جواز حضور در دیدار نهایی و رقابت برای کسب مدال طلا را به دست آورد.

فرزاد در فینال به مصاف «محمد فضلی امام‌الدین» از اندونزی رفت و با کسب عنوان نایب‌قهرمانی، صاحب مدال نقره شد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

 پاراتنیس روی میز

حسن جانفشان در مرحله نیمه نهایی مسابقات پاراتنیس روی میز کلاس ۲، به مصاف «کیم هیونگ هیون» از کره جنوبی ۳ بر ۲ شکست خورد و به مدال برنز بسنده کرد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

 بسکتبال با ویلچر

تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف کویت رفت و مقابل این حریف در دیداری آسان به پیروزی ۱۱۰ بر ۴۳ رسید و راهی نیمه نهایی شد. تیم کشورمان فردا در مرحله نیمه نهایی به مصاف تایلند خواهد رفت.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران در چهارمین دیدار خود به مصاف لائوس رفت و به برتری ۶۸ بر ۲۷ دست یافت. تیم کشورمان تاکنون ۲ برد و ۲ شکست بدست آورده است.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

 پاراتیراندازی

در مرحله مقدماتی ماده تپانچه بادی ۱۰ متر مردان در کلاس SH۱، علی گلوی با امتیاز ۵۶۶ در رده ششم و سید محمدرضا میرشفیعی با امتیاز ۵۶۴ در رده هشتم ایستادند و هر دو نفر راهی فینال شدند.

در فینال، سیدمحمدرضا میرشفیعی با کسب امتیاز ۱۹۲.۶ در جایگاه چهارم ایستاد و علی گلوی نیز با امتیاز ۱۰۹.۳ هشتم شد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

در مرحله مقدماتی ماده تپانچه بادی ۱۰ متر بانوان در کلاس SH۱، نسرین شاهی با ۵۶۰ امتیاز در رده سوم، فائزه احمدی با ۵۶۰ امتیاز در رده ششم و ساره جوانمردی با ۵۵۹ امتیاز در رده هفتم قرار گرفتند و هر سه ورزشکار جواز صعود به مرحله فینال را کسب کردند.

در فینال، فائزه احمدی با ۲۳۷.۳ امتیاز قهرمان شد و مدال طلا را بر گردن آویخت. ساره جوانمردی نیز با ۲۳۷ امتیاز به مدال نقره رسید. ضمن اینکه نسرین شاهی با ۱۹۱.۵ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

 والیبال نشسته

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در نخستین دیدار خود در گروه B بازی‌های پاراآسیایی، ۳ بر صفر (۲۵-۱۵، ۲۵-۱۷ و ۲۵-۱۳) مقابل تایلند به برتری دست یافت.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

 پارا شنا

سینا ضیغمی‌نژاد در فینال شنای ۲۰۰ متر مختلط کلاس SM۱۰ به آب زد و با ثبت زمان ۲:۲۳.۴۴ دقیقه در رده سوم ایستاد و به مدال برنز دست یافت. شاهین ایزدیار دیگر نماینده ایران در این رقابت با زمان ۲:۲۶.۸۶ دقیقه به مقام چهارمی بسنده کرد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

محمدحسین کریمی جهان آبادی، نماینده کشورمان در مرحله مقدماتی ۱۰۰ متر کرال پشت مردان کلاس S۱۲ به مصاف حریفانش رفت و با عنوان دومی به فینال صعود کرد. محمدحسین کریمی جهان آبادی با ۴ شناگر دیگر از کشور‌های قزاقستان، هند، قطر و کره‌جنوبی به رقابت پرداخت و در پایان با زمان ۱:۱۴:۶۰ و قرار گرفتن در رده دوم به فینال صعود کرد.

کریمی در فینال با زمان ۱:۱۱.۳۲ دقیقه در رده چهارم ایستاد و موفق به کسب مدال نشد.

کریمی همچنین ۱۰۰ متر قورباغه مردان کلاس SB۱۲ با زمان ۱:۱۳:۴۷ و قرار گرفتن در رده سوم به مدال برنز دست یافت.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

در دومین روز رقابت‌های پاراشنای بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، سه شناگر ایران با درخشش در مرحله مقدماتی ماده ۵۰ متر آزاد مردان کلاس S۹ به فینال راه یافتند. ابوالفضل ظریف با زمان ۲۵.۹۹ ثانیه، ابوالفضل ملک‌اولادی با زمان ۲۸.۰۵ ثانیه و علی مطلبی با زمان ۲۶.۶۶ ثانیه جواز حضور در فینال را کسب کردند.

در فینال، ابوالفضل ظریف با زمان ۲۵.۷۹ ثانیه به مقام نایب قهرمانی و مدال نقره رسید، علی مطلبی با ۲۶.۱۸ ثانیه در رده سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد و علی مطلبی با ۲۸.۱۳ ثانیه در رده هشتم قرار گرفت.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

 پارادوومیدانی

یاسین خسروی قهرمان جهان و پارالمپیک، در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۶/F۵۷ با حریفانی از هند (۲ نفر)، سوریه (۲ نفر)، عمان، سریلانکا و عربستان رقابت کرد با پرتابی به میزان ۱۵.۲۵ متر و کسب امتیاز ۱۰۳۲، ضمن شکستن رکورد بازی‌های پاراآسیایی، مدال طلا را به خود اختصاص داد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

در فینال پرتاب نیزه بانوان کلاس F۵۵/F۵۶، زینب مرادی ملی‌پوش کشورمان با رکورد ۲۲.۹۶ متر در رده دوم ایستاد و مدال نقره را از آن خود کرد. همچنین هاشمیه متقیان دیگر ملی‌پوش ایران با رکورد ۲۲.۹۴ متر رتبه سوم را کسب کرد و صاحب مدال برنز شد.

علیرضا مختاری در در پرتاب دیسک کلاس F۵۱/۵۲/۵۳ با رکورد ۲۰.۲۰ و امتیاز ۷۴۹ در رده سوم ایستاد و مدال برنز را از آن خود کرد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

آتنا محمدی‌ها در فینال پرتاب وزنه بانوان کلاس F۳۳، با رکورد ۶.۸۵ متر در بین ۷ شرکت کننده در رده دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد. بتول جهانگیری دیگر نماینده ایران نیز با رکورد ۶.۴۴ متر در رده چهارم ایستاد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

رضا حاتمی در فینال دوی ۱۰۰ متر کلاس T۳۸ با حریفانی از چین، تایلند (۲ نفر) و عراق رقابت کرد و با ثبت زمان ۱۱.۷۲ ثانیه به مقام سوم رسید و صاحب مدال برنز شد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

وحید علی‌نجیمی در مرحله مقدماتی دوی ۱۰۰ متر کلاس T۱۲، با حریفانش در گروه دوم رقابت کرد و با ثبت زمان ۱۱.۴۴ در رده دوم ایستاد. در مجموع رکورد‌های ورزشکاران شرکت کننده در دو گروه، علی‌نجیمی در رده پنجم قرار گرفت و فرصت حضور در فینال را از دست داد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

هاجر صفرزاده با شکست رکورد بازی‌های پاراآسیایی در دوی ۲۰۰ متر، راهی فینال شد. در مرحله مقدماتی دوی ۲۰۰ متر بانوان در کلاس T۱۲، هاجر صفرزاده در گروه دوم با حریفانی از هند و اندونزی رقابت کرد. صفرزاده در این رقابت با زمان ۲۴.۸۰ ثانیه به عنوان نفر اول از خط پایان گذشت و ضمن شکستن رکورد بازی‌های پاراآسیایی، مقتدرانه راهی فینال شد.

صفرزاده در فینال با زمان ۲۵.۰۲ ثانیه در رده دوم ایستاد و به مدال نقره دست یافت.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

رقابت پرتاب وزنه کلاس F۱۲ صبح امروز در ورزشگاه میزوهو پارک شهر ناگویا برگزار شد. در این رقابت سامان پاکباز ملی‌پوش کشورمان رکورد ۱۳.۵۲ متر را به ثبت رساند و به مدال طلای این دوره از مسابقات دست پیدا کرد. سامان پاکباز پنج پرتاب صحیح را انجام داد و بالاتر از ورزشکاران کشور‌های اندونزی و ازبکستان به مدال طلا رسید.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

رقابت پرتاب نیزه کلاس F۵۳/F۵۴ صبح امروز در ورزشگاه میزوهو پارک شهر ناگویا برگزار شد. در این رقابت عرفان بُندری ملی‌پوش کشورمان رکورد ۳۰.۲۴ متر را به ثبت رساند و با کسب امتیاز ۹۸۶ و شکست رکورد بازی‌های پاراآسیایی، صاحب مدال طلا شد و عنوان قهرمانی را کسب کرد. بُندری در ۶ پرتابی که داشت، به ترتیب رکورد‌های ۳۰.۲۴ متر، ۲۷.۱۲ متر، ۲۸.۳۶ متر، ۲۹.۴۸ متر، ۲۹.۲۷ متر و ۳۰.۲۴ متر را به ثبت رساند تا مقتدرانه صاحب مدال طلا شود.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

در جریان رقابت پرش طول کلاس T۳۷/T۳۸، علی الفت‌نیا ملی‌پوش کشورمان با حریفانی از مالزی، هند، چین و ازبکستان رقابت کرد. الفت‌نیا در این رقابت با رکورد ۶.۱۳ متر و کسب امتیاز ۸۹۶، به مقام دوم رسید و صاحب مدال نقره شد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

در جریان رقابت پرتاب وزنه کلاس F۱۱، امیرحسین علیپور با ۱۴.۹۹ متر رکورد آسیا را شکست و صاحب مدال طلا شد. همچنین مهدی اولاد دیگر نماینده ایران با ۱۳.۹۳ متر به مدال نقره رسید. حسن باجولوند نیز با ۱۱.۱۱ متر در رده پنجم ایستاد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

محمد صابر ملی‌پوش ایران پرتاب وزنه کلاس F۳۳، با پرتابی به میزان ۱۰.۹۵ متر، رکورد بازی‌های پاراآسیایی را شکست و یک مدال طلا برای کاروان ایران به ارمغان آورد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

رقابت پرتاب دیسک بانوان در کلاس F۴۳/F۴۴/F۶۲/F۶۴ برگزار شد و دو نماینده ایران به میدان رفتند در این رقابت وجیهه هوشمند با رکورد ۳۰.۰۴ متر، ضمن شکستن رکورد دنیا در کلاس F۴۳، با ۶۳۹ امتیاز در رده چهارم ایستاد و از کسب مدال باز ماند. همچنین لیلا کبگ‌زن با رکورد ۳۰.۰۱ متر و کسب امتیاز ۶۳۸ در کلاس F۴۴، در رده پنجم ایستاد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

مهرداد مرادی نماینده ایران در مرحله مقدماتی دوی ۱۰۰ متر کلاس T۱۳ به میدان رفت و با ثبت زمان ۱۱.۳۷ ثانیه به عنوان سومی رسید و راهی فینال شد.

مرادی در فینال و در شرایطی که در حین مسابقه دچار گرفتگی عضله شد، زمان ۱۳.۹۶ ثانیه را ثبت کرد و در رده هشتم ایستاد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

 پاراجودو

رضا غلامی در وزن ۸۱- کیلوگرم کلاس J۲، در یک‌چهارم نهایی مقابل نماینده قزاقستان شکست خورد، اما در جدول شانس مجدد ورزشکار چینی را ایپون کرد و راهی مبارزه رده‌بندی با حریف دیگری از قزاقستان شد.

غلامی در این دیدار به مصاف «سماگیلی» از قزاقستان رفت، اما نتوانست برابر حریف خود امتیازی کسب کند و در نهایت با امتیاز ایپون مغلوب شد و از کسب مدال باز ماند.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

موسی غلامی در وزن ۹۵- کیلوگرم کلاس J۱، در نخستین مبارزه خود برابر «ماتسوموتو» از ژاپن قرار گرفت و با کسب امتیاز ایپون، پیروزی مقتدرانه‌ای را از آن خود کرد و راهی مرحله بعد شد.

او در نیمه نهایی به «محمد عبدوکلوف» از ازبکستان باخت و گام به دیدار رده‌بندی گذاشت.

غلامی در دیدار رده‌بندی مقتدرانه ظاهر شد و با شکست «نظر حسینوف» از تاجیکستان به مدال برنز رسید.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

مهدی برچلو در وزن ۸۱- کیلوگرم کلاس J۱، در نخستین مبارزه «پاچکو» از فیلیپین را ایپون کرد. او در یک‌چهارم نهایی مقابل «یانگ دونگ ژنگ» از چین شکست خورد و به جدول رپه شارژ رفت. برچلو در این مرحله «مین وو لی» از کره جنوبی را مغلوب کرد و سپس «یو جی کاتو» از ژاپن را با امتیاز ایپون شکست داد و راهی دیدار رده‌بندی شد.

برچلو در دیدار رده‌بندی «آرستابکوف» از قزاقستان را مغلوب کرد و صاحب مدال برنز شد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

 پاراتکواندو

زهرا رحیمی در یک‌چهارم نهایی وزن ۵۷- کیلوگرم برابر «پالِشا گُوِردان» از نپال قرار گرفت و در دو راند ۶ بر یک و ۶ بر صفر به برتری رسید تا چهارمین نماینده ایران در نیمه‌نهایی باشد.

رحیمی در نیمه‌نهایی برابر «کامولاخون رسولوا» از ازبکستان قرار گرفت و در دو راند با نتایج ۷ بر ۲ و ۱۲ بر ۳ پیروز و فینالیست شد.

او در فینال مقابل «یو جی لی» از چین، دارنده مدال طلای پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس به روی شیاپ‌چانگ رفت و در مبارزه‌ای که تکرار فینال پارالمپیک بود، با نتیجه ۲ بر یک باخت و مدال نقره را بدست آورد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

امیرمحمد حقیقت‌شناس در یک‌چهارم نهایی وزن ۷۰- کیلوگرم به مصاف «دین محمد عسکر» از قزاقستان رفت و با پیروزی در دو راند پیاپی، راهی نیمه نهایی شد.

حقیقت‌شناس در نیمه نهایی در دو راند پیاپی از سد «جواهر علیکولوف» از ازبکستان گذشت و فینالیست شد.

حقیقت‌شناس در فینال به مصاف «شونسوکه کودو» از ژاپن رفت و این تکواندوکار را در دو راند پیاپی و با نتایج ۱۴-۲ و ۱۸-۱۲ پیروز شد و مدال طلا را کسب کرد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

سعید صادقیان‌پور در وزن ۶۳- کیلوگرم کلاس K۴۴، به مبارزه با «ریوهی هارادا» از ژاپن پرداخت که در دو راند مقتدرانه پیروز شد و گام به مرحله نیمه نهایی گذاشت.

نماینده کشورمان در نیمه نهایی ۲ بر صفر به ورزشکاری از مغولستان باخت و راهی دیدار رده‌بندی شد.

صادقیان‌پور در دیدار رده‌بندی ۲ بر صفر مقابل «چین چیانگ چی» از چین تایپه به برتری دست یافت و صاحب مدال برنز شد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

مریم عبدالله‌پور در وزن ۵۷- کیلوگرم کلاس K۴۴ با کریمه ملیکوزی‌یوا از ازبکستان مبارزه کرد و این حریف را در ۲ راند پیاپی شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

عبدالله‌پور در نیمه نهایی در دو راند پیاپی و با نتایج ۲-۰ و ۹-۱ به «یو جی لی» از چین باخت و راهی دیدار رده‌بندی شد.

او در مبارزه رده‌بندی در دو راند پیاپی (۴-۰ و ۱۲-۶) از سد «پالشا گووردان» از تایلند گذشت و مدال طلا را به خود اختصاص داد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

پریماه تورانی در مرحله یک‌چهارم نهایی وزن ۶۵- کیلوگرم با شکست در دو راند مقابل «یینان یائو» از چین، از صعود به مرحله نیمه‌نهایی باز ماند.

این تکواندوکار در جدول شانس مجدد مقابل «ملی کاهیانی» از اندونزی ۲ بر صفر به برتری رسید و راهی دیدار رده‌بندی شد.

تورانی ۱۶ ساله که کم‌سن‌ترین ورزشکار ایران است، در دیدار رده‌بندی «زولفیا بیکبولاتووا» از ازبکستان را ۲ بر یک شکست داد و مدال برنز را بر گردن آویخت.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

 پاراتیراندازی با کمان

امیرمحمد بارانی در جدال و تمام ایرانی مقابل هادی نوری، به برتری ۱۴۳ بر ۱۴۰ رسید و به مرحله یک‌چهارم نهایی کامپوند مردان صعود کرد.

بارانی در یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۴۹ بر ۱۴۴ نماینده اندونزی را مغلوب کرد و گام به نیمه نهایی گذاشت.

ملی‌پوش کشورمان در نیمه نهایی با نتیجه ۱۴۷ بر ۱۴۵ از سد «ژانگ یی‌چنگ» از چین گذشت و جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کرد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

سمیه رحیمی در مرحله یک‌هشتم نهایی ریکرو انفرادی زنان به مصاف نامپت فولفول از تایلند رفت و با نمایشی برتر، حریف خود را شکست داد. رحیمی که روز گذشته با کسب ۶۱۳ امتیاز در جایگاه چهارم دور مقدماتی قرار گرفته بود، در این مسابقه هر سه ست را با برتری پشت سر گذاشت و با کسب ۶ امتیاز پیاپی، بدون واگذاری حتی یک امتیاز ست، به جمع هشت کماندار برتر مسابقات راه یافت.

رحیمی با شکست ۶ بر صفر مقابل «گائو زی‌هان» از چین، قهرمان آسیا و نایب‌قهرمان جهان در سال ۲۰۲۵، از صعود به مرحله نیمه‌نهایی باز ماند.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

محدثه باباحبیب، ملی‌پوش ریکرو ایران، در دیداری نزدیک و نفس‌گیر مقابل نماینده مغولستان، پس از تساوی ۵ بر ۵ در پنج ست، در تیر طلایی شکست خورد و از صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی باز ماند.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

غلامرضا رحیمی، ملی‌پوش تیراندازی با کمان ایران، با شکست ۷ بر یک مقابل نماینده چین در مرحله یک‌هشتم نهایی ریکرو مردان، از دور رقابت‌های انفرادی کنار رفت.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا

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