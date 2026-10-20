برج معروف ریاض تخلیه شد

در پی هشدار یمن درباره ناامن بودن پایتخت عربستان، دفاتر شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در سومین برج بلند ریاض تخلیه و فعالیت آن‌ها متوقف شد.

به گزارش تابناک؛ یک رسانه غربی از تخلیه اجباری دفاتر شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در برج «مرکز المملکه» ریاض و ادامه اختلال در پرواز‌های فرودگاه این شهر خبر داده است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که تحولات میدانی یمن، معادلات اقتصادی و امنیتی را در عربستان سعودی دستخوش تغییرات اساسی کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات سعودی به شرکت‌های مستقر در برج معروف «مرکز المملکه» در ریاض ابلاغ کرده‌اند که دفاتر خود را تخلیه کرده و کارکنان را به دورکاری نامحدود ملزم کنند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که حملات نیرو‌های یمنی به عمق خاک عربستان ادامه دارد و فرودگاه بین‌المللی ریاض نیز بیش از یک هفته است که بسته باقی مانده است.

در پیام الکترونیکی ارسال‌شده به شرکت‌های مستقر در این برج آمده است: «به اطلاع می‌رساند که ترتیبات دورکاری برای تمامی کارکنان دفاتر مرکز المملکه، از هم‌اکنون تا اطلاع ثانوی الزامی است.»

این برج میزبان دفاتر شرکت‌های غول‌پیکر جهانی از جمله «مریل لینچ» در حوزه خدمات مالی، «مک‌کینزی» در حوزه مشاوره و همچنین صندوق بین‌المللی پول است.

بج المملکه یک آسمان‌خراش نمادین و مشهور در ریاض، پایتخت عربستان سعودی است. این برج ۳۰۲ متری مجموعه‌ای از دفاتر شرکت‌های بین‌المللی، هتل و مرکز خرید را در خود جای داده و به‌خاطر سازه منحصربه‌فردش با فضای خالی بالای آن (شبیه یک دروازه) شناخته می‌شود.

از نظر ارتفاع، برج المملکه سومین برج بلند ریاض پس از دو برج صندوق الاستثمارات عمومی با ارتفاع ۳۸۵ متر و برج رافال با ارتفاع ۳۰۸ متر است.

بر اساس این گزارش، در روز‌های اخیر سیستم‌های هشدار اولیه در ریاض بار‌ها فعال شده‌اند که نشان‌دهنده تشدید حملات نیرو‌های یمنی به پایتخت عربستان است.

پیش از این نیز گزارش‌های متعددی حاکی از آن بود که شرکت‌های خارجی فعال در مرکز مالی ملک عبدالله و شماری از بانک‌های بزرگ مانند «جی‌پی مورگان» و «سیتی» دفاتر خود را تخلیه کرده و از زمان حمله‌ای که منجر به بسته شدن فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ۱۰ اکتبر شد، به دورکاری روی آورده‌اند.

به اذعان رسانه‌های غربی، حملات نیرو‌های یمنی به وجهه عربستان به عنوان مکانی امن برای سرمایه‌گذاری و تجارت ضربه زده و بنیان «چشم‌انداز ۲۰۳۰» محمد بن سلمان، ولی‌عهد سعودی، را که برای جذب خارجی‌ها طراحی شده بود، تضعیف کرده است.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که عربستان تصمیم گرفته است بزرگ‌ترین کنفرانس سرمایه‌گذاری خود موسوم به «داووس صحرا» را که قرار بود اواخر ماه جاری برگزار شود، لغو کند.

طبق بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی «ابتکار سرمایه‌گذاری آینده» (FII) عربستان سعودی منتشر شده، برگزاری این کنفرانس به سال آینده موکول شده است.

این تصمیم در چارچوب موج گسترده لغو رویداد‌های اقتصادی، ورزشی و گردشگری اتخاذ شده که قرار بود در این کشور برگزار شود.

نیرو‌های یمنی دیروز بار دیگر ریاض را «پایتختی ناامن» خواندند و به شرکت‌های هواپیمایی درباره استفاده از حریم هوایی عربستان به استثنای مکه و مدینه هشدار دادند. آنها همچنین به سرمایه‌گذاران توصیه کردند که سهام خود در شرکت «آرامکو» را واگذار کنند.

منبع: فارس