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تجمع دوباره کارگران ورزشگاه آزادی مقابل وزارت ورزش؛ سه ماه حقوق و بیمه پرداخت نشده است

کارگران ورزشگاه آزادی در اعتراض به حقوق و بیمه معوقه خود مقابل وزارت ورزش تجمع کردند. مطالباتی که همچنان بی‌پاسخ مانده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۶۹
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776 بازدید
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۴
تجمع کارگران

 

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، جمعی از کارگران مجموعه ورزشی آزادی امروز، ۲۸ مهرماه، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه سه ماه اخیر خود، مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان تجمع کردند.

این تجمع در حالی برگزار می‌شود که پیش از این نیز، در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، حدود ۷۰ نفر از کارگران پیمانکاری فضای سبز ورزشگاه آزادی در پی تصمیم در خصوص تعدیل نیرو و بلاتکلیفی شغلی، مقابل وزارت ورزش تجمع کرده بودند. برخی از این کارگران در آن زمان اعلام کرده بودند که بین ۱۵ تا ۲۵ سال سابقه فعالیت در این مجموعه دارند و با وجود سال‌ها کار، همچنان تحت قراردادهای پیمانکاری مشغول بوده‌اند.

اکنون، تجمع کارگران مجموعه ورزشی آزادی در اعتراض به حقوق و بیمه معوقه، وضعیت رسیدگی به مطالبات شغلی است.

تجمع دوباره کارگران ورزشگاه آزادی مقابل وزارت ورزش؛ سه ماه حقوق و بیمه پرداخت نشده است

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تجمع کارگران حقوق و بیمه ورزشگاه آزادی وزارت ورزش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
1
پاسخ
هر دم از این باغ بری می رسد

تازه تر از تازه تری می رسد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
1
0
پاسخ
همین 10 نفر؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
1
پاسخ
خطاب به مسئول مربوطه ،سریعتر حقوق این بندگان خدا رو بده برای کشور وملت ما زیبنده نیست هر روز یک گروه در خیابان باشند همینطور در خصوص بازنشستگان که برای یکی دو ماه مابه‌التفاوت حقوق دو سه ماهه در خیابان هستند انعکاس جهانی بدی دارد .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
فکر نکنم مسئولین بفکر باشن وگرنه وضعیت فعلی ایجاد نمیشد یا زود برطرف میشد
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