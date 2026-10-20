تجمع دوباره کارگران ورزشگاه آزادی مقابل وزارت ورزش؛ سه ماه حقوق و بیمه پرداخت نشده است

کارگران ورزشگاه آزادی در اعتراض به حقوق و بیمه معوقه خود مقابل وزارت ورزش تجمع کردند. مطالباتی که همچنان بی‌پاسخ مانده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، جمعی از کارگران مجموعه ورزشی آزادی امروز، ۲۸ مهرماه، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه سه ماه اخیر خود، مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان تجمع کردند.

این تجمع در حالی برگزار می‌شود که پیش از این نیز، در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، حدود ۷۰ نفر از کارگران پیمانکاری فضای سبز ورزشگاه آزادی در پی تصمیم در خصوص تعدیل نیرو و بلاتکلیفی شغلی، مقابل وزارت ورزش تجمع کرده بودند. برخی از این کارگران در آن زمان اعلام کرده بودند که بین ۱۵ تا ۲۵ سال سابقه فعالیت در این مجموعه دارند و با وجود سال‌ها کار، همچنان تحت قراردادهای پیمانکاری مشغول بوده‌اند.

اکنون، تجمع کارگران مجموعه ورزشی آزادی در اعتراض به حقوق و بیمه معوقه، وضعیت رسیدگی به مطالبات شغلی است.