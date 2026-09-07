سوت
تصاویر تکان دهنده از وضعیت فعلی ورزشگاه آزادی
ورزشگاه آزادی پس از چندین بار مرمت و بهسازی، اکنون بیش از دو سال است که بسته شده تا بازسازی شود. با اینکه وعدههای مختلفی درباره بازگشایی آن داده شد، اما هنوز این ورزشگاه آماده بهرهبرداری نیست و آخرین تصاویری که تابناک از وضعیت این ورزشگاه ثبت کرده، نشان میدهد که آمادهسازی ویرانههای فعلی، هنوز فاصله زیادی تا پایان کار دارد. در کنار این ویرانیها، چمن ورزشگاه هم کنده شده و پروسه کاشت چمن باید از دوباره انجام شود که با این تفاسیر مشخص نیست که این ورزشگاه چه زمانی آماده خواهد شد. گزارش تابناک را از وضعیت فعلی این ورزشگاه مشاهده کنید.
گزارش خطا
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برچسبها:سوت ورزشگاه آزادی ویدیو استادیوم آزادی تخریب بازسازی
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