خروج اجباری پرسپولیس و استقلال از تهران/ وضعیت قرمز در زمین سبز

همانطور که در چند سال اخیر وعده مدیران برای آماده‌سازی ورزشگاه آزادی توخالی بوده، اکنون هم نمی‌توان اطمینان داشت که این ورزشگاه حتی تا نیم فصل آماده میزبانی از دیدارهای خانگی پرسپولیس و استقلال است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، اولین باری که ورزشگاه آزادی طی چند سال اخیر با مرمت مواجه شد، مربوط به سال ۱۳۹۴ می‌شود که برای بازسازی و نوسازی ورزشگاه پیر تهران، درخواست بودجه ۲۰۰ میلیاردی شد؛ سپس سال ۱۳۹۶ اعلام شد که بخش اول بازسازی ورزشگاه شامل ۳ زون ۳۴، ۳۵ و ۳۶ به پایان رسیده است و در ادامه هم اقدامات دیگری صورت گرفت. پیش از دیدار فینال پرسپولیس و کاشیما آنتلرز ژاپن در فینال لیگ قهرمانان آسیا، در پاییز ۱۳۹۷ هم بودجه‌ای کلان برای مرمت ورزشگاه در نظر گرفته شد که بعدها برخی منتقدان گفتند جز رنگ آمیزی و برطرف کردن برخی ایرادهای ظاهری، اتفاق ویژه‌ای در ورزشگاه رقم نخورده است.

با این حال، برگزاری یکی از مهم‌ترین دیدارهای فوتبال قاره آسیا در ورزشگاه آزادی، بسیاری از ایرادها مشخص شد و همچنین الزامات AFC مدیران را به این فکر انداخت که بهتر است ورزشگاه آزادی را به طول کامل بازسازی کنند. از آنجایی که تخریب کامل و ساختن دوباره ورزشگاه آزادی به بودجه کلانی نیاز داشت و البته درباره پایان دادن پروژه هم شک و شبهه زیادی وجود داشت، تصمیم گرفته شد که ورزشگاه با مهندسی فعلی خود حفظ شود و سکوها بهسازی شود. در نهایت پس از مدت‌ها کش و قوس، تصمیم‌گیری در این خصوص در سال ۱۴۰۲ گرفته شد که ورزشگاه آزادی موقتاً از دسترس خارج شود و عملیات بازسازی آغاز شود که در نهایت این اتفاق را هم به سال ۱۴۰۳ موکول کردند.

امروز در تابستان سال ۱۴۰۵ هستیم و ورزشگاه آزادی هنوز در دسترس نیست. مدیران و مسئولان مربوطه از جمله معاون رئیس جمهور، وزیر ورزش و جوانان، مدیر شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی هر کدام جداگانه وعده‌هایی را در خصوص بازگشایی ورزشگاه آزادی داده‌اند، اما همه وعده‌ها پوچ بود و حتی اگر همین امروز هم از سوی هر یک از مسئولان تاریخی برای بازگشایی ورزشگاه آزادی اعلام شود، نمی‌توان روی حرف آنها حسابی باز کرد.

هرچند عملیات اصلی برای بازسازی ورزشگاه آزادی از جمله تقویت سکوها، تغییرات تأسیسات ورزشگاه، بازسازی تونل‌ها، سرویس‌های بهداشتی، جایگاه‌های ویژه میهمانان، خبرنگاران و... به پایان رسیده است، اما در شرایطی که آخرین وعده بازگشایی ورزشگاه آزادی در پایان مردادماه ۱۴۰۵ بود، ناگهان تصمیم گرفته شد تا چمن ورزشگاه آزادی را تعویض کنند و حالا گفته شده تا نیم فصل این ورزشگاه در دسترس نیست. فوتبال ایران دیگر به این اتفاق در چند سال اخیر عادت کرده که پیش از شروع لیگ گفته شود که پرسپولیس و استقلال در شروع لیگ باید در ورزشگاهی غیر از آزادی بازی کنند و در ادامه این اتفاق تا نیم فصل طول کشیده و در نهایت دو تیم تا پایان فصل بازی‌های خود را بیرون از ورزشگاه قدیمی تهران برگزار کرده‌اند؛ گاه در ورزشگاه تختی یا اکباتان، گاهی در قلعه‌حسن‌خان و گاهی هم میهمان اراکی‌ها و قزوینی‌ها بوده‌اند.

در شرایطی که وضعیت ورزشگاه آزادی در سه سال اخیر، مشخص بوده و هر سال هم برآوردهایی وجود داشته که این ورزشگاه در اختیار نیست، اما هیچ تلاشی هم برای آماده‌سازی ورزشگاه‌های دیگر از جمله تختی صورت نگرفته است. حتی از سال گذشته و فاجعه‌ای که روی چمن ورزشگاه تختی وجود داشت تا به الان، اقدامی صورت نگرفته تا اگر ورزشگاه آزادی در اختیار نیست پرسپولیس و استقلال بتوانند در تختی میزبان حریفان خود باشند. در این شرایط باشگاه پرسپولیس اعلام کرد اگر بازی‌های لیگ برتر با تماشاگر باشد ورزشگاه شهدای شهر قدس را به عنوان ورزشگاه خانگی خود معرفی خواهد کرد و اگر بازی‌ها بدون تماشاگر برگزار شود، آنها ورزشگاه پاس قوامین را برای دیدارهای خانگی خود در نظر دارند. در همین حالا اما خبرهایی آمده که شاید ورزشگاه قدیمی پاس در شهرک اکباتان هم دیگر در دسترس نباشد.

مدیران ورزشگاه پاس قوامین اعلام کرده‌اند که قصد دارند حدود یک ماه دیگر زمین چمن ورزشگاه را زیر کشت ببرند. تعویض چمن ورزشگاه‌ها یک پروسه زمان‌بر است که به طور معمول در ایران زمان‌برتر هم می‌شود. از آنجایی که ورزشگاه آزادی و تختی در دسترس نیستند، اگر قرار باشد ورزشگاه پاس قوامین هم با پروژه تعویض چمن از دسترس خارج شود، پرسپولیس و استقلال به اجبار باید تهران را ترک کنند و تنها ورزشگاه شهدای شهر قدس برای آنها باقی می‌ماند. این در حالی است که این ورزشگاه در سال‌های اخیر ورزشگاه خانگی تیم پیکان نیز بوده و حالا هر سه تیم شهر تهران فقط یک ورزشگاه برای بازی‌های خانگی خود دارند.

به طور طبیعی، برگزاری مسابقات فشرده‌ای چون لیگ، باعث آسیب‌هایی به چمن ورزشگاه می‌شود و اگر قرار باشد دیدارهای خانگی پرسپولیس، استقلال و پیکان در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شود، زمین چمن این ورزشگاه هم خیلی زود از بین خواهد رفت و از دسترس خارج می‌شود. در اصل فوتبال تهران از نظر امکانات زیر ساختی اکنون وارد وضعیت قرمز شده و این شرایط می‌تواند حتی عملکرد تیم‌های پایتخت را هم تحت تأثیر قرار دهد. همانطور که در چند سال اخیر وعده مدیران برای آماده‌سازی ورزشگاه آزادی توخالی بوده، اکنون هم نمی‌توان اطمینان داشت که این ورزشگاه تا نیم فصل آماده میزبانی از دیدارهای خانگی پرسپولیس و استقلال است و به طور قطع فصل سخت و پرچالشی پیش‌روی تیم‌های تهرانی خواهد بود.