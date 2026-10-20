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واگذاری اورانیوم به روسیه ریسک جنگ رابالا می‌برد

روز گذشته، وزیر امور خارجه روسیه، وارد تهران شد و برای رایزنی با همتای ایرانی اش به ساختمان وزارت خارجه رفت.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۶۰
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اورانیوم

 به گزارش تابناک؛ پس از گفت‌وگوی تلفنی پوتین و ترامپ و توافق درباره انتقال گازوئیل روسیه به آمریکا، گمانه‌زنی‌هایی درباره میانجیگری مسکو میان تهران و واشنگتن مطرح شده است. 

بااین‌حال، پیشنهادهایی مانند انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران به روسیه، مشروط به موافقت تهران، پیشتر نیز مطرح بوده و موضوع تازه‌ای محسوب نمی‌شود. مهم‌تر آنکه تعبیر این تحولات به میانجیگری، نمی‌تواند ماهیت گسترده مناسبات راهبردی دو کشور را توضیح دهد.

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 به نظر می رسد که هرگونه مذاکره بر سر ۴۰۰ کیلو اورانیوم ۶۰ درصد ایران نه تنها نمی تواند سایه جنگ را از سر کشور بزداید؛ بلکه می تواند ریسک حملات شدیدتر آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور را هم  افزایش بدهد. 

در واقع باید توجه داشت که اگرچه ایران همچنان دارای بازدارندگی اتمی نیست اما وجود اورانیوم های ۶۰ درصد و ناتوانی آمریکا از بازیابی آن، تنها موضوعی است که ریسک ورود آمریکایی ها به فاز تشدید تنش با استفاده از سلاح های نامتعارف را برای آن‎ها افزایش داده است.
منبع: روزنامه خراسان 

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اورانیوم ایران انرژی هسته ای سرگئی لاوروف ایران روسیه جنگ دیپلماسی پوتین میانجیگری روسیه میان ایران و آمریکا اورانیوم غنی شده
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