آمریکا و اسرائیل در حال اجرای طرحی بلندمدت برای تغییر ساختار قدرت در ایران هستند؛ طرحی که هدف آن کنار زدن چهره‌های سیاسی فعلی و سابق و روی کار آوردن فردی مشخص در رأس حکومت است.

به گزارش تابناک؛ نقشه راه این است که صحنه را از مسئولین فعلی و سابق خالی کنند غیر از یک نفر که مدت‌هاست او را در آب نمک خوابانده‌اند برای روزی که نیازمند ظاهرسازی در رأس حکمرانی هستند تا بتوانند با حفظ شمایل و خالی کردن آن از محتوای واقعی، افکار عمومی را فریب بدهند و بر خر مراد سوار شوند.

فهمیدن این واقعه که در حال رخ دادن است نیازی به نبوغ ندارد. هر انسان با هوش و درک متوسط هم می‌تواند آنچه در صحنه سیاسی کشورمان در حال رخ دادن است را بفهمد، به شرط آنکه خود را به غفلت نزند و سرگرم امور حاشیه‌ای نشود.

نقشه راه این است که صحنه را از مسئولین فعلی و سابق خالی کنند غیر از یک نفر که مدت‌هاست او را در آب نمک خوابانده‌اند برای روزی که نیازمند ظاهرسازی در رأس حکمرانی هستند تا بتوانند با حفظ شمایل و خالی کردن آن از محتوای واقعی، افکار عمومی را فریب بدهند و بر خر مراد سوار شوند.

تمام علائم که این روزها به صورت فزاینده‌ای در حال بروز و ظهور هستند همین را نشان می‌دهند و عجیب است که دست‌اندرکاران پیاده‌سازی این نقشه راه با سرعت زیادی مشغول تکمیل آن هستند بطوری که حتی یک لحظه فرصت را هم از دست نمی‌دهند.

عملیات طوری به پیش می‌رود که مشخص است این یک طرح بلندمدت است و از چند سال قبل به مرحله اجرائی درآمده و اجزاء آن با دقت و هر کدام در جای مناسب خود و زمان پیش‌بینی شده عملیاتی می‌شوند. تغییر دولت‌ها، حذف فیزیکی مسئولان ارشد، ترور رهبری، فرصت دادن به کسی که باید حلقه آخر باشد و نقشه راه را تکمیل کند، مخالف‌خوانی‌های او با به زیر سؤال بردن اولین و آخرین، سکوت معنادار در موارد لازم، صحنه‌سازی‌های فریبکارانه با هدف جلوگیری از لو رفتن نقشه راه، در اختیار گرفتن تریبون‌های مردمی برای سیاه‌نمائی‌ تمام چهره‌های سیاسی فعلی و گذشته حتی به رحمت خدا پیوستگان و محصورین و مغضوبین و مطرودین و حالا به یکباره شتاب گرفتن تبلیغات گوبلزی و تکرار بزک شده تبلیغات انتخاباتی هشتاد و هشت در فضای مجازی، هر کدام بخشی از طرح مورد نظر بودند که تاکنون به اجرا درآمده‌اند.

شتاب غیرعادی عملیات توسط مجریان داخلی نشان می‌دهد طراحان نقشه راه برای رسیدن به هدف نهائی عجله دارند و فکر می‌کنند اکنون در مراحل تکمیلی آن قرار دارند. فرد مورد نظر، نه رضا پهلوی است، نه سران منافقین و نه بقیه مهره‌های اپوزیسیون خارج‌نشین.

صهیونیست‌ها از وضعیت داخل ایران ارزیابی‌هائی دارند که به آنها فهمانده اینها مهره‌های هرزی هستند که تاریخ مصرفشان گذشته است. این، یک ارزیابی درست است ولی آنها درباره مهره مورد نظرشان هم اشتباه می‌کنند زیرا اگر آن مهره‌های خارجی هرز هستند این مهره داخلی هم زنگ‌زده است، زنگش هم آنقدر زیاد است که هرقدر روغن‌کاریش کنند افاده نخواهد کرد.

با اینکه می‌دانیم این ترفند دشمن هم به نتیجه نخواهد رسید، مسئولان باید با هوشیاری کامل با جزئیات عملیات دشمن برای اجرائی کردن نقشه راهش برخورد کنند و آن را مرحله به مرحله خنثی نمایند. مقابله جدی با ترورهای احتمالی، پایش تبلیغات جریان متعلق به این نقشه راه و مهار کردن آن، برخورد قاطع با سوء‌استفاده‌کنندگان از تریبون‌های مردمی و جلوگیری از سیاه‌نمائی چهره مسئولین فعلی و سابق، خودداری مسئولین سابق و فعالان سیاسی از گفتن مطالبی که می‌توانند بهانه‌ای برای دامن زدن به منازعات سیاسی شوند و زیر نظر گرفتن دقیق مهره مورد نظر طراحان نقشه راه، از اقدامات اجتناب‌ناپذیر برای خنثی کردن این توطئه هستند. تردید نباید کرد که هوشیاری مردم و مسئولین راه را برای امدادهای غیبی چنان فراهم خواهد کرد که این توطئه هم به سرنوشت توطئه آمریکا در طبس و دشت مهیار اصفهان مبتلا شود.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی