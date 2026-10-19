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کد خبر:۱۳۹۹۵۳۲
کد خبر:۱۳۹۹۵۳۲
3038 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

لحظات درگیری جنگنده ایران با اف 35 اسرائیل و نجات خلبان ایرانی

در جنگ 40 روزه، یه فروند یاک 130 ایرانی توسط جنگنده F-35 اسرائیلی سرنگون شد که حاضرین در ابتدا فکر کردند پدافندِ خودی، جنگنده اسرائیلی را زده است. لحظه هدف قرار گرفتن این جنگنده ایران و همچنین لحظه‌ای که جواد قارایی (مستندساز) خلبان ایرانی را در کوه‌های لواسان در شمال شرقی تهران پیدا کرد را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر داگ فایت یاک 130 اف 35 ویدیو جنگ ایران و آمریکا جنگ ایران و اسرائیل نبرد هوایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
مگر جنگنده یاک در اطراف اصفهان مورد اصابت قرار نگرفت؟
ناشناس
|
Canada
|
۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
واقعا دست مریزاد به این خلبان شجاع چون یاک 130 در برابر آنها مثل پیکان در برابر پورشه است. و این خلبان عزیز با علم بر سرنگون شدن، باز هم پرید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
احسنت به قارایی عزیز که تو بمباران چه مستند جذاب و قشنگی پرکرده جانم فدای ایران و خلبان عزیز انشالله سلامت باشند
داریوش
|
Austria
|
۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
خدا حفظت کنه مرد شجاع ایران.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
2
پاسخ
چرا باید افغانستانی های داخل ایران ازبنزین لیتری 1500 یا 3000 تومانی استفاده کنند.؟
بنزین را به افغانستانی های داخل ایران باید به نرخ بسیار بالاتر فروخت.
شما حساب کنید چقدر موتور سوار افغانستانی داریم داخل ایران که بدون گواهینامه سوار موتور میشوند و از بنزین لیتری 1500 و3000 تومانی استفاده می کنند
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