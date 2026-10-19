لحظات درگیری جنگنده ایران با اف 35 اسرائیل و نجات خلبان ایرانی

در جنگ 40 روزه، یه فروند یاک 130 ایرانی توسط جنگنده F-35 اسرائیلی سرنگون شد که حاضرین در ابتدا فکر کردند پدافندِ خودی، جنگنده اسرائیلی را زده است. لحظه هدف قرار گرفتن این جنگنده ایران و همچنین لحظه‌ای که جواد قارایی (مستندساز) خلبان ایرانی را در کوه‌های لواسان در شمال شرقی تهران پیدا کرد را می‌بینید.