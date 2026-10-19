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لحظات درگیری جنگنده ایران با اف 35 اسرائیل و نجات خلبان ایرانی
در جنگ 40 روزه، یه فروند یاک 130 ایرانی توسط جنگنده F-35 اسرائیلی سرنگون شد که حاضرین در ابتدا فکر کردند پدافندِ خودی، جنگنده اسرائیلی را زده است. لحظه هدف قرار گرفتن این جنگنده ایران و همچنین لحظهای که جواد قارایی (مستندساز) خلبان ایرانی را در کوههای لواسان در شمال شرقی تهران پیدا کرد را میبینید.
گزارش خطا
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واقعا دست مریزاد به این خلبان شجاع چون یاک 130 در برابر آنها مثل پیکان در برابر پورشه است. و این خلبان عزیز با علم بر سرنگون شدن، باز هم پرید.
احسنت به قارایی عزیز که تو بمباران چه مستند جذاب و قشنگی پرکرده جانم فدای ایران و خلبان عزیز انشالله سلامت باشند
چرا باید افغانستانی های داخل ایران ازبنزین لیتری 1500 یا 3000 تومانی استفاده کنند.؟
بنزین را به افغانستانی های داخل ایران باید به نرخ بسیار بالاتر فروخت.
شما حساب کنید چقدر موتور سوار افغانستانی داریم داخل ایران که بدون گواهینامه سوار موتور میشوند و از بنزین لیتری 1500 و3000 تومانی استفاده می کنند
بنزین را به افغانستانی های داخل ایران باید به نرخ بسیار بالاتر فروخت.
شما حساب کنید چقدر موتور سوار افغانستانی داریم داخل ایران که بدون گواهینامه سوار موتور میشوند و از بنزین لیتری 1500 و3000 تومانی استفاده می کنند