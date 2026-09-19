ویدیوی تازه از خلبان آمریکایی حین فرار از ایران!

خلبان جنگنده اف 15 آمریکایی که در ایران طی جنگ رمضان ساقط شد و با بدبختی از ایران فراری داده شد، در مصاحبه با برنامه شصت دقیقه ادعاهایی درباره برخوردش با زمین پس از باز نشدن چتر نجاتش با سرعت 100 مایل یا 160 کیلومتر ادعایی مطرح کرد که سوژه شد؛ اتفاقی که قاعدتاً باید مرگ خلبان همراه می‌شود. ویدیوی تازه از خلبان آمریکایی حین سقوط از هواپیما و آنچه رخ داده را می‌بینید.