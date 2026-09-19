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کد خبر:۱۳۹۵۰۲۸
کد خبر:۱۳۹۵۰۲۸
45233 بازدید
نظرات: ۲۱
نبض خبر

ویدیوی تازه از خلبان آمریکایی حین فرار از ایران!

خلبان جنگنده اف 15 آمریکایی که در ایران طی جنگ رمضان ساقط شد و با بدبختی از ایران فراری داده شد، در مصاحبه با برنامه شصت دقیقه ادعاهایی درباره برخوردش با زمین پس از باز نشدن چتر نجاتش با سرعت 100 مایل یا 160 کیلومتر ادعایی مطرح کرد که سوژه شد؛ اتفاقی که قاعدتاً باید مرگ خلبان همراه می‌شود. ویدیوی تازه از خلبان آمریکایی حین سقوط از هواپیما و آنچه رخ داده را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر خلبان آمریکایی اف 15 پدافند هوایی ایران اف 15 ایگل جنگ رمضان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
1
18
پاسخ
پس کو؟
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
3
55
پاسخ
اولا بفرمایید ویدئو کو؟
ثاتیا آگر امرکاییا دروغ میگن مقامات مسئول بگن این دو خلبان چه جوری فرار کردن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
2
14
پاسخ
کسی ویدیو رو دیده ؟ من ویدیو ندارم چرا؟
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
1
47
پاسخ
دیگه بدبختی و خوشبختی نداره
فرار کرد !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
1
35
پاسخ
حالا که رفته.به گذشته ها فکر نکنید.نخور غم گذشته گذشته ها گذشته.به فکر آینده باش.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
1
15
پاسخ
ویدئو کجاست؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
1
13
پاسخ
کدام ویدیو؟؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
3
24
پاسخ
عیسی مسیح کمکش کرد.
رضاحجتی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
2
14
پاسخ
کو ویدئو؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
2
50
پاسخ
مصرف بیش از اندازه نمک برای سلامتی شما مضر است.
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