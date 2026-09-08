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کد خبر:۱۳۹۳۵۲۷
کد خبر:۱۳۹۳۵۲۷
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نظرات: ۱
نبض خبر

نخستین تصاویر خلبان اف 15 آمریکا که در ایران ساقط شد + زیرنویس

افسر خلبان نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا که پس از سرنگون شدن هواپیمایش بر فراز ایران در ماه آوریل (جنگ 40 روزه) دو روز زنده ماند و با عملیات ارتش آمریکا از ایران فراری داده شد، برای اولین بار در برنامه 60 دقیقه تلویزیون آمریکا صحبت کرده است. این افسر خلبان که اسم رمز ماموریتش «دِیوِد 44 براوو» بوده یکی از دو خلبان جنگنده F-15E بود که در جریان عملیات خشم حماسی در ایران سقوط کرد. براوو به مدت دو روز به تنهایی و مجروح در مناطق کوهستانی ایران به سر برده بود و از دست نیروهای ایرانی فرار کرده بود. بخشی از این مصاحبه که نسخه کاملش روز یکشنبه به وقت آمریکا منتشر می‌شود را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
1
1
پاسخ
این بی پدرمادر حرامزاده متجاوز به خاک پاک ایــــــــــــــــــــــــــــــــران زمین می بایست سقط شود
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