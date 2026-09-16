10 دقیقه ویدیوی تازه از فراری دادن خلبان آمریکا از ایران

ده دقیقه ویدیوی جدید از عملیات فرار دادن خلبانان جنگنده اف 15 ایگل | F-15E سرنگون شده توسط پدافند هوای ایران در در خاک ایران منتشر شد. بخشی از این ویدیو در برنامه 60 دقیقه و مصاحبه خلبان این جنگنده پخش شده بود اما تصاویر تازه از سطح وسیع حملات هوایی حکایت دارد. این حملات در چند سطح حمله به واحدهای زمینی ایران برای نرسیدن به موقعیت خلبان، بمباران جاده‌ها و مسیرهای اطراف موقعیت خلبان آمریکایی و همچنین عملیات فریب قابل تفکیک است. یکی از ابهامات در ویدیوی قبلی لحظه چرخش هلی کوپتر بلک هاوک و سایه ثابت بود که در این ویدیو عبور از پستی و بلندی‌هایی که سایه از آن عبور می‌کند دیده می‌شود. این 10 دقیقه ویدیو تازه را ببینید و نظرتان را با ما در این زمینه در میان بگذارید.