اکسیوس گزارش داد که دولت ترامپ با محدود کردن کمک‌ها، به‌ویژه خودداری از تحویل موشک‌های پاتریوت با وجود پرداخت هزینه از سوی ناتو، زلنسکی را برای پذیرش توافق و امتیازدهی به روسیه تحت فشار گذاشته است.

به گزارش تابناک؛ نمایندگان ترامپ از پیشنهاد کی‌یف برای توقف حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه در ازای دریافت پاتریوت استقبال نکرده و توقف این حملات را مجدداً مطالبه کرده‌اند.

همچنین ترامپ اخیراً از توافق با روسیه برای خرید گازوئیل خبر داده است.

سایت اکسیوس به نقل از مقامات اوکراینی گزارش داد که ترامپ کمک‌ها به اوکراین را محدود کرده است تا زلنسکی را برای پذیرش توافقی که شامل امتیازدهی به روسیه می‌شود، تحت فشار قرار دهد.

این مقامات گفتند که ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت اوکراین که آمریکا(تروریست) آن را تامین می کرد، در آستانه تمام شدن است.

این مقامات افزودند که هگست وزیر جنگ ترامپ با تحویل موشکهای پاتریوت به اوکراین موافقت نکرده است، این در حالی است که کشورهای عضو ناتو، بهای آن را پرداخت کرده اند.

در ادامه اوضاع ذلت بار زلنسکی به سبب تبعیت کورکورانه از دولت تروریست آمریکا که پیامدهایش هر روز بیشتر از روز قبل دامنش را می گیرد، ویتکاف و کوشنر نماینده ترامپ تروریست بار دیگر از اوکراین خواسته اند تا حملات به پالایشگاههای نفت روسیه را متوقف کند.

به گفته مقامات اوکراینی،‌زلنسکی پیشنهاد کرده است که در برابر دریافت موشک‌های پاتریوت، حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه متوقف شود، اما ویتکاف و کوشنر از این پیشنهاد استقبال نکرده اند.

گفتنی است؛ ترامپ تروریست اخیرا برای کاستن از خشم روزافزون هوادارانش در آمریکا، بار دیگر زلنسکی نوکر حلقه به گوش خود را فروخت و از توافق با روسیه برای خرید مقادیری گازوئیل خبر داد.

منبع: تسنیم