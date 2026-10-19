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کد خبر:۱۳۹۹۵۲۸
کد خبر:۱۳۹۹۵۲۸
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نبض خبر

لحظات حمله کماندوهای انگلیس برای دستگیری جاسوس ایران

یوهانس کونگسنس ناتلند، تبعه 19 ساله نروژی، سه روز پیش به اتهام جاسوسی برای ایران در دادگاهی در انگلیس به 20 سال زندان محکوم شد. به ادعای مقامات انگلیسی، او به بریتانیا سفر کرده بود تا به سفارش «شبکه فاکس‌تروت» - یک سازمان تبهکار سوئدی که انگلیس ادعا می‌کند پیوندهای عمیقی با ایران دارد- مرتکب یک قتل سفارشی شود. طبق این ادعاها به ناتلند پیشنهاد مبلغ 21500 پوند برای انجام این ترور داده شده بود و برای این منظور، سلاح گرم، مهمات و یک خودروی مسروقه در اختیارش قرار گرفته بود. او پیش از آنکه بتواند حمله را اجرا کند، توسط پلیس ضدتروریسم بریتانیا دستگیر شد. به ادعای انگلیس «شبکه فاکس‌تروت» بارها علیه اهداف یهودی و اسرائیلی در اروپا دست به حملاتی زده است که گفته می‌شود به نیابت از ایران صورت گرفته‌اند. تصاویر لحظات حمله کماندوها به خانه جوان متهم به جاسوسی ایران و همچنین مجموعه ویدیوهایی که از او حین پرونده سازی برای منتسب کردنش به ایران ثبت و حالا منتشر شده را می‌بینید.
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