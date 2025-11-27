En
ادعای شبکه اسرائیلی درباره تاکتیک ایران در جنگ بعدی
کد خبر:۱۳۴۲۶۳۵
نبض خبر

پخش تصاویر پهپاد جاسوسی ایران از پایگاه نواتیم در تلویزیون اسرائیل!

کانال 12 اسرائیل با انتشار تصاویری از پایگاه هوایی نواتیم که به گزارش این شبکه یکی از حساس ترین پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی است، تاکید کرد این تصاویر ریزپرنده جاسوس ایران در اسرائیل ثبت و به ایران اسرائیل شده است. بر اساس این گزارش تلویزیون اسرائیل، جاسوس ایران در لحظات حساس تحرک نظامی همچون حملات و پرواز جنگنده‌ها، ریزپرنده بلند می‌کند و فیلم می‌گرفته و به ایرام می‌فرستاده است! این گزارش جالب را به همراه تصاویر مورد ادعا با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
