تاریخ انتشار: ۰۱:۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
23 August 2025
نبض خبر

به اتهام جاسوسی ما را شکنجه کردند و به ما خائن گفتند!

یک شهرک نشین اسرائیلی که به اتهام جاسوسی برای ایران توسط شاباک بازداشت شده بوده، پس از آزادی به کانال 12 اسرائیل گفت: «به اتهام جاسوسی برای ایران ما را شکنجه کردند و به ما خائن گفتند... می‌گویند عامل ایرانی با استفاده از پلتفرم تو اقداماتی انجام داده است... عامل ایرانی به من گفته بود در اورشلیم زندگی می‌کند و من به او کدی دادم که فقط در اسرائیل قابل استفاده است... این سرزمین دست شماست بروید ببینید چگونه چنین چیزی ممکن است...» مصاحبه کامل را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر جاسوس ایران شابک ویدیو شین بت
