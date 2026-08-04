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کد خبر:۱۳۸۸۱۹۴
کد خبر:۱۳۸۸۱۹۴
17984 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

علی علیزاده عامل سرویس اطلاعاتی انگلیس؟!

مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ که بین ایران و بریتانیا در رفت و آمد است، درباره ماهیت علی علیزاده و عقبه‌اش در ایران مدعی شد: «یک مقام نظامی ایران به من گفت ما چند هزار پوند برای هر «برنامه جدال» به علی علیزاده می‌دهیم تا برایمان برنامه بسازد!...» تفرشی در عین حال مدعی دوبل بودن علیزاده شد و گفت: «علیزاده ریز مکالمات خصوصی‌ش با من را در اختیار دستگاه امنیتی انگلیس قرار داد!» تفرشی درباره ارتباط خودش با دستگاه امنیتی در ایران نیز توضیح تندی داد. اظهارات تفرشی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر علی علیزاده جاسوس ام آی فایو ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
18
49
پاسخ
علی علیزاده پناهنده سیاسی شده به بیان دیگر هم از توبره میخورد هم از اخور
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
پناهنده نشده
سال ۲۰۰۰ بعد از فارغ‌التحصیلی لز شریف رفت انگلیس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
5
16
پاسخ
خدامیدونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
18
28
پاسخ
کی هست این تفرشی ؟
آدم عصبی. حمله میکنی به کسی که داره مودبانه ازت سوال میکنه. بعدشم رفتی تو کافه نشستی با علیزاده حرف زدی به نظرت سخته برای سرویس امنیتی انگلیس شنودت کنه ؟ نابغه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
5
12
پاسخ
کسی که به دیگران تهمت میزنه ، معلومه منطق درستی نداره
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