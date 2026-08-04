علی علیزاده عامل سرویس اطلاعاتی انگلیس؟!

مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ که بین ایران و بریتانیا در رفت و آمد است، درباره ماهیت علی علیزاده و عقبه‌اش در ایران مدعی شد: «یک مقام نظامی ایران به من گفت ما چند هزار پوند برای هر «برنامه جدال» به علی علیزاده می‌دهیم تا برایمان برنامه بسازد!...» تفرشی در عین حال مدعی دوبل بودن علیزاده شد و گفت: «علیزاده ریز مکالمات خصوصی‌ش با من را در اختیار دستگاه امنیتی انگلیس قرار داد!» تفرشی درباره ارتباط خودش با دستگاه امنیتی در ایران نیز توضیح تندی داد. اظهارات تفرشی را می‌بینید و می‌شنوید.