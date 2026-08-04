نبض خبر
علی علیزاده عامل سرویس اطلاعاتی انگلیس؟!
مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ که بین ایران و بریتانیا در رفت و آمد است، درباره ماهیت علی علیزاده و عقبهاش در ایران مدعی شد: «یک مقام نظامی ایران به من گفت ما چند هزار پوند برای هر «برنامه جدال» به علی علیزاده میدهیم تا برایمان برنامه بسازد!...» تفرشی در عین حال مدعی دوبل بودن علیزاده شد و گفت: «علیزاده ریز مکالمات خصوصیش با من را در اختیار دستگاه امنیتی انگلیس قرار داد!» تفرشی درباره ارتباط خودش با دستگاه امنیتی در ایران نیز توضیح تندی داد. اظهارات تفرشی را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر علی علیزاده جاسوس ام آی فایو ویدیو
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انتشار یافته: ۵
علی علیزاده پناهنده سیاسی شده به بیان دیگر هم از توبره میخورد هم از اخور
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
سال ۲۰۰۰ بعد از فارغالتحصیلی لز شریف رفت انگلیس
کی هست این تفرشی ؟
آدم عصبی. حمله میکنی به کسی که داره مودبانه ازت سوال میکنه. بعدشم رفتی تو کافه نشستی با علیزاده حرف زدی به نظرت سخته برای سرویس امنیتی انگلیس شنودت کنه ؟ نابغه
آدم عصبی. حمله میکنی به کسی که داره مودبانه ازت سوال میکنه. بعدشم رفتی تو کافه نشستی با علیزاده حرف زدی به نظرت سخته برای سرویس امنیتی انگلیس شنودت کنه ؟ نابغه