رایزنی سفیر جدید آلمان در ایران با سخنگوی وزارت خارجه 

به گزارش تابناک، سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز میزبان سفیر جدید آلمان در ایران، آقای الکس دیتمان، بودم و گفتگویی صریح و مفید درباره روندهای جاری در روابط بین‌الملل داشتیم.»

بقائی افزود: «مقابله با تهدیدها و چالش‌هایی که حاکمیت قانون را به خطر می‌اندازند و صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کنند، مسئولیتی مشترک است که نیازمند بینش، شجاعت و همکاری است.»