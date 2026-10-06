رایزنی سفیر جدید آلمان در ایران با سخنگوی وزارت خارجه
«الکس دیتمان» سفیر جدید آلمان در جمهوری اسلامی ایران، امروز صبح با حضور در وزارت امور خارجه با اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه دیدار کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۲۴| |
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به گزارش تابناک، سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز میزبان سفیر جدید آلمان در ایران، آقای الکس دیتمان، بودم و گفتگویی صریح و مفید درباره روندهای جاری در روابط بینالملل داشتیم.»
بقائی افزود: «مقابله با تهدیدها و چالشهایی که حاکمیت قانون را به خطر میاندازند و صلح و امنیت بینالمللی را تهدید میکنند، مسئولیتی مشترک است که نیازمند بینش، شجاعت و همکاری است.»
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