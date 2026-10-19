۳ طلا، ۳ نقره و ۲ برنز برای ایران در روز نخست پاراآسیایی ۲۰۲۶

نمایندگان کشورمان موفق به کسب ۳ طلا، ۳ نقره و ۲ برنز در روز نخست بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا شدند.

به گزارش تابناک، در نخستین روز از بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، امروز (دوشنبه ۲۷ مهر) نمایندگان کشورمان در رشته‌های مختلف به مصاف حریفان خود می‌روند و حاصل تلاش آنها کسب ۳ طلا، ۳ نقره و ۲ برنز بود.

در رقابت‌هیا امروز آیلار جامی، الهام صالحی و سینا ضیغمی‌نژاد به مدال طلا دست یافتند، شاهین ایزدیار، معصومه تورانی و پرستو حبیبی به مدال نقره رسیدند و محمدطا‌ها حسن‌پور و فرزانه سهرابی نیز به کسب مدال برنز بسنده کرد.

نتایج رقابت ورزشکاران ایران در زیر آمده است:

* پاراوزنه‌برداری

علیرضا ایزدی در دسته ۵۹ کیلوگرم به مصاف ۹ وزنه‌بردار دیگر رفت. او در تلاش نخست مقابل وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی موفق ظاهر شد، اما در تلاش دوم موفق به مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی نشد. ملی‌پوش ایران در حرکت سوم پشت وزنه ۱۸۳ کیلوگرمی قرار گرفت؛ وزنه‌ای که در صورت پرس موفق آن می‌توانست با عبور از رقبای قزاقستانی و هندی، مدال برنز را برای ایران به ارمغان بیاورد. با این حال، ایزدی در آخرین تلاش خود نیز موفق به ثبت وزنه ۱۸۳ کیلوگرمی نشد تا با همان رکورد ۱۸۰ کیلوگرم به کار پایان دهد و در نخستین حضورش در بازی‌های پاراآسیایی، عنوان پنجم را کسب کند.

* والیبال نشسته

تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران در نخستین دیدار خود به مصاف چین رفت و نتیجه را ۳ بر صفر (۲۵-۱۱، ۲۵-۱۹، ۲۵-۱۸) به این حریف واگذار کرد.

* `پارادوومیدانی

زهرا سادات پور اسماعیل بانوی ملی‌پوش ایران در دوی ۱۵۰۰ متر کلاس T۱۲/T۱۳ با چهار حریف از کشور‌های هند (۲ نفر)، چین و ژاپن رقابت کرد و دیسکالیفه شد و از کسب مدال باز ماند.

مسابقات پارادوومیدانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، بعد از ظهر با برگزاری فینال رقابت پرتاب کلاب بانوان در کلاس F۳۲/F۵۱ پیگیری شد. پرستو حبیبی و فرزانه سهرابی دو ملی‌پوش ایران در این رقابت بودند. پرستو حبیبی که سابقه کسب مدال در پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس را نیز دارد، در این رقابت با رکورد ۲۳.۳۲ متر و امتیاز ۸۸۷ در رده دوم ایستاد و یک مدال نقره برای کاروان ایران به ارمغان آورد. فرزانه سهرابی نیز با رکورد ۲۲.۷۹ و امتیاز ۸۶۳ به مقام سوم رسید و مدال برنز را کسب کرد.

در ادامه مسابقات پارادوومیدانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، بعد از ظهر امروز فینال رقابت پرتاب نیزه بانوان در کلاس F۵۲/F۵۳/F۵۴ برگزار شد. در این رقابت ۶ ورزشکار حضور داشتند که الناز دارابیان، معصومه تورانی و الهام صالحی نیز در بین آنها به میدان رفتند. الهام صالحی با رکورد ۱۶.۴۴ متر، بهترین عملکرد را در بین شرکت‌کنندگان داشت و به مقام نخست رسید و مدال طلا را به خود اختصاص داد. همچنین معصومه تورانی با رکورد ۱۴.۹۹ متر به مقام نایب قهرمانی دست یافت و صاحب مدال نقره شد. الناز دارابیان دیگر نماینده کشورمان نیز با رکورد ۱۰.۱۵ متر در رده ششم قرار گرفت.

مرحله مقدماتی پرتاب وزنه کلاس F۵۴/F۵۵ برگزار شد. در این رقابت عرفان بُندری قرار بود با حریفان رقابت کند، اما این مسابقه به دلیل انصراف دو ورزشکار برگزار نشد. بدین ترتیب چهار نفر باقیمانده که بُندری که در بین آنها حضور داشت، راهی فینال شدند.

فائزه دیبایی در مرحله مقدماتی پرتاب دیسک کلاس F۵۶/F۵۷ با حریفانی از ازبکستان، قرقیزستان، ویتنام و قزاقستان رقابت کرد. او در سه پرتابی خود، دیسک را ۲۳.۳۹ متر، ۲۳.۴۱ متر و ۲۴.۴۴ متر پرتاب کرد و سه بار رکورد بازی‌های پاراآسیایی و آسیا را شکست و به عنوان نفر نخست، راهی مرحله فینال شد. مرحله فینال روز چهارشنبه برگزار می‌شود.

عرفان بُندری قرار بود در مرحله مقدماتی پرتاب وزنه کلاس F۵۴/F۵۵ با حریفان رقابت کند، اما این مسابقه به دلیل انصراف دو ورزشکار برگزار نشد و چهار نفر باقیمانده که بندری که در بین آنها حضور داشت، راهی فینال شدند.

* فوتبال نابینایان

تیم فوتبال پنج نفره ایران در سومین دیدار خود در مرحله گروهی به مصاف چین رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید و دومین برد خود را بدست آورد. مرتضی کریمی و احمد شاه‌حسینی گلزنان تیم ایران در این دیدار بودند.

* پاراتیراندازی

مهسا حاج‌محمدی، در رقابت‌های تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده زنان در کلاس SH۱، در مرحله مقدماتی ماده R۲ به میدان رفت و با ثبت رکورد ۶۱۵.۸ امتیاز، در جایگاه یازدهم قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند.

* بسکتبال با ویلچر

تیم بسکتبال با ویلچر بانوان ایران در سومین دیدار خود مقابل کامبوج قرار گرفت و با نتیجه ۵۲ بر ۳۹ پیروز شد.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران در سومین دیدار هم در گروه B به مصاف فیلیپین رفت و این حریف را ۷۱ بر ۴۵ شکست داد و سومین برد پیاپی‌اش را بدست آورد.

* پاراشنا

سینا ضیغمی‌نژاد در رقابت شنای ۱۰۰ متر آزاد کلاس S۱۰ به آب زد و با ثبت زمان ۵۶.۶۸ ثانیه به مدال طلا دست یافت. همچنین شاهین ایزدیار با زمان ۵۹.۱۰ ثانیه، رتبه دوم مشترک را به همراه ورزشکای از قزاقستان کسب کرد و مدال نقره را به خود اختصاص داد.

محمدحسین کریمی جهان آبادی، نماینده کشورمان در فینال ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۲ به مصاف حریفانش رفت و با عنوان پنجمی به کار خود پایان داد. کریمی با ۶ شناگر دیگر از کشور‌های قزاقستان، ژاپن، قطر، اندونزی، چین تایپه و ازبکستان به رقابت پرداخت و در پایان با زمان ۵۸:۹۷ و قرار گرفتن در رده پنجم به کار خود پایان داد.

مرحله مقدماتی شنای ۲۰۰ متر مختلط انفرادی کلاس SM۹ برگزار شد و سه نماینده کشورمان به همراه ۹ ورزشکار دیگر به آب زدند. در گروه اول علی مطلبی با زمان ۲:۳۴.۰۱ دقیقه در رده چهارم ایستاد و راهی فینال شد. همچنین در گروه دوم ابوالفضل ظریف با زمان ۲:۳۱.۲۱ دقیقه و ابوالفضل ملک‌اولادی با زمان ۲:۳۸.۸۷ دقیقه در رده‌های دوم و چهارم ایستادند و هر دو شناگر گام به مرحله فینال گذاشتند.

نمایندگان کشورمان در فینال به رقابت با ۵ شناگر دیگر از کشور‌های ژاپن، چین، ازبکستان و هند پرداختند که ظریف با زمان ۲:۲۸:۶۶ دقیقه، ملکی با زمان ۲:۴۱:۱۱ دقیقه و مطلبی با زمان ۳:۰۱:۹۵ دقیقه به ترتیب با قرار گرفتن در رده‌های چهارم، هفتم و هشتم به کار خود پایان دادند.

علی رشیدآبادی در ۲۰۰ متر مختلط انفرادی مردان کلاس SM۶ در فینال به مصاف حریفانش رفت و با عنوان هشتمی به کار خود پایان داد. رشیدآبادی با ۷ شناگر دیگر از کشور‌های ویتنام، ژاپن، چین، تایلند و فیلیپین به رقابت پرداخت و در پایان با زمان ۳:۳۹:۶۶ و قرار گرفتن در رده هشتم به کار خود پایان داد.

* گلبال

تیم ملی گلبال مردان ایران در دومین دیدار خود در بازی‌های پاراآسیایی به مصاف قطر رفت و این حریف را ۱۰ بر صفر از پیش‌رو برداشت و به نخستین برد خود در این بازی‌ها دست یافت. تیم کشورمان پیش از این به کره جنوبی باخته بود.

* بوچیا

ندا غایبی در گروه B کلاس BC۱، مقابل «هیرومی اندو» از ژاپن به برتری ۵ بر ۲ دست یافت. او روز شنبه نیز حریفی از سنگاپور را شکست داده بود و بدین ترتیب دومین برد خود را کسب کرد.

حسین اسماعیلی در گروه B کلاس BC۴، در سومین دیدار خود با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل «کیم کیونگ سو» از کره جنوبی شکست خورد و سومین باخت خود را تجربه کرد.

اسماعیلی در چهارمین دیدار خود نیز با نتیجه ۷ بر ۳ مغلوب «عیسی مرجان» از بحرین شد.

مریم ملکی در گروه A کلاس BC۴ به مصاف «ژی می‌لین» از چین رفت و با نتیجه ۱۲ بر صفر شکست خورد.

* پاراتکواندو

آیلار جامی در وزن ۴۷- کیلوگرم کلاس K۴۴، در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل «مدینا موسینووا» از ازبکستان در دو راند پیاپی (۶-۲ و ۱۰-۲) پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

جامی در نیمه نهایی با نتیجه ۲ بر صفر (۲-۰ و ۶-۰) از سد «بو یان» از چین گذشت و فینالیست شد.

او ظهر امروز در فینال به مصاف «خوانسودا فوانگ‌کیتچا» از تایلند رفت و در دو راند پیاپی (۶-۰ و ۶-۰) پیروز شد و به مدال طلا دست یافت.

محمدطا‌ها حسن‌پور در وزن ۵۸- کیلوگرم کلاس K۴۴، پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف «تیمیربیک خالیِت» از مغولستان رفت و مقابل این حریف طی دو راند با نتایج ۵-۴ و ۱۰-۰ پیروز شد و گام به مرحله نیمه نهایی گذاشت.

حسن‌پور در نیمه نهایی در جدال با «ژیانگ ون ژیائو» از چین تایپه ۲ بر صفر (۱۸-۲ و ۶-۴) باخت و از صعود به فینال باز ماند.

نماینده کشورمان در دیدار رده‌بندی به مصاف «لی پیونگ گانگ» از کره جنوبی رفت و در شرایطی که در راند اول شکست خورده بود، اما کامبک زد و با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید و موفق به کسب مدال برنز شد.

رزا ابراهیمی در وزن ۵۲- کیلوگرم کلاس K۴۴، در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل «کاروماتوی رستمووا» از ازبکستان با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از صعود به نیمه نهایی باز ماند.

او در جدول رپه شارژ مقابل «میلانا کراساوتسوا» از قزاقستان در دو راند پیاپی پیروز شد و به دیدار رده‌بندی کرد.

ابراهیمی در دیدار رده‌بندی با «کوان شائو» از چین مبارزه کرد و در دو راند پیاپی با نتایج ۸-۰ و ۳-۰ شکست خورد و از کسب مدال برنز باز ماند.

* پارادوچرخه‌سواری

بهروز فرزاد در مرحله مقدماتی ماده تایم‌تریل ۱۰۰۰ متر مردان در گروه ترکیبی کلاس‌های C۴ و C۵ به رقابت پرداخت و با ثبت زمان یک دقیقه و ۱۳ ثانیه و ۸۵۷ هزارم ثانیه در جایگاه نهم مرحله مقدماتی قرار گرفت و نتوانست جواز حضور در فینال را کسب کند. فرزاد میانگین سرعت ۴۸.۰۸۹ را برای خود ثبت کرد و برای صعود به مرحله فینال حدود ۱.۵ ثانیه فاصله داشت.

محمد دلیر در مرحله مقدماتی ماده ۴ کیلومتر تعقیبی انفرادی رقابت کرد، اما در شرایطی که نزدیک به ۶۰۰ متر از مسافت را طی کرده و در رده یازدهم بود، انصراف داد و این رقابت را به پایان نرساند.

* پاراتیراندازی با کمان

سمیه رحیمی در ریکرو بانوان با کسب ۶۱۳ امتیاز در دور مقدماتی چهارم شد و محدثه باباحبیب نیز با ۵۳۵ امتیاز در جایگاه دهم قرار گرفت.

همچنین تیم دوبل ریکرو زنان ایران نیز با کسب ۱۱۴۸ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

در کامپوند مردان، امیررضا بارانی با کسب ۶۳۳ امتیاز در دور مقدماتی پنجم شد و هادی نوری با ۶۲۱ امتیاز در جایگاه دوازدهم قرار گرفت. نوری در مرحله یک‌شانزدهم نهایی مقابل ویرو آناک جولین از مالزی به پیروزی رسید و راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شد.

تیم دوبل کامپوند مردان ایران نیز با کسب ۱۲۵۴ امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت.

تیم میکس ریکرو ایران با کسب ۱۲۴۸ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

غلامرضا رحیمی در ماده ریکرو مردان، در مرحله تعیین رنکینگ، رقابت خود را برگزار کرد و با کسب امتیاز ۶۳۵ در بین ۲۲ ورزشکار در رده چهارم ایستاد. او فردا در مرحله یک‌هشتم نهایی به میدان خواهد رفت.