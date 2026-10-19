سرگئی لاوروف با تأکید بر ضرورت استفاده از دیپلماسی، خواستار بازگشت وضعیت خلیج فارس به شرایط پیش از بحران و تضمین آزادی کشتیرانی شد.

به گزارش تابناک؛ سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه که در رأس هیأتی به تهران سفر کرده، بعدازظهر امروز (دوشنبه) ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور در محل وزارت امور خارجه ایران با سیدعباس عراقچی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی پس از این دیدار در نشست خبری مشترک گفت: از تلاش‌های توجیه تجاوز علیه ایران جلوگیری کرده و به مردم ایران کمک بشردوستانه از جمله دارو ارسال کردیم.

لاوروف به گفت‌و‌گو‌های منظم روسای جمهور دو کشور اشاره کرد و افزود: در هفته‌های اخیر دو بار روسای جمهور همدیگر را دیدند و امیدواریم پزشکیان به روسیه برای شرکت در همایش کشور‌های صادرکننده گاز سفر کند.

وی گفت: سطح همکاری‌ها را ارزنده می‌دانیم. گفت‌و‌گو‌ها در سطح دولتی و شرکت‌های خصوصی و دولتی ادامه دارد. موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا امضا شد.

وزیر خارجه روسیه بیان کرد: معتقدیم اعمال تحریم‌های یکجانبه غیرسازنده و غیرقانونی و ناقض حقوق بین‌الملل است. به این توافق رسیدیم که همکاری‌های خود را در عرصه‌های بین‌المللی از جمله شانگهای، بریکس و ... گسترش می‌دهیم.

وزیر خارجه روسیه همچنین گفت: به دنبال فعال سازی تلاش‌ها در خصوص مسائل فلسطین هستیم.

وی گفت: در خصوص دریای خرز تلاش‌هایی برای تخریب امنیت بوده که مهم می‌دانیم ایران و روسیه در روند پیشبرد ۳+۳ در قفقاز جنوبی کمک کنند.

لاوروف بیان کرد: از موضع ایران در خصوص بحران اوکراین تشکر و در خصوص تلاش‌های اخیر در این حوزه اطلاع رسانی کردم.

وزیر خارجه روسیه همچنین بیان کرد: ایران به هسته اولین شرکت کنندگان منشور اوراسیا برای چندجانبه گرایی در این منطقه ملحق شد. من و عراقچی در نیویورک ملاقات داشتیم و علاقه‌مندی خود را اعلام کردیم که نمایندگان ایران در کنفرانسی که در مینسک برگزار می‌شود، شرکت کنند.

وزیر خارجه روسیه در پاسخ به سؤالی گفت: ما هیچ وقت حمله‌ای به زیرساخت‌های اوکراین نداشتیم.

لاوروف ادامه داد: پوتین بر آن تأکید داشته که ما این روند را در خصوص تخریب ثبات در بازار‌های انرژی شروع نکردیم و اروپایی‌ها و تیم بایدن شروع کردند و حامل‌های انرژی روسیه را رد کردند. اروپایی‌ها این سیاست را ادامه می‌دهند. برخی می‌گویند روس‌ها در حال برنده شدن هستند و درآمد خود را افزایش می‌دهند.

وی گفت: پوتین به این اشاره کرد که ما علاقه‌مند به بی ثباتی نیستیم. ما به دنبال ثبات هستیم از جمله ثبات قیمت‌ها برای برنامه ریزی بلندمدت توسعه خودمان.

لاوروف ادامه داد: همه رسانه‌های روسی زبان در اوکراین با موانع رو‌به‌رو شدند.

وی گفت: ما از حقوق مردم روس زبان و فرهنگ روسی حمایت می‌کنیم.

وزیر خارجه روسیه بیان کرد: نخبگان اروپایی سعی می‌کنند این حقوق جدانشدنی روسی را تخریب کنند.

لاوروف اضافه کرد: در اوکراین زبان روسی را منع کردند.

وزیر خارجه روسیه گفت: کار ایران همانطور که کار روسیه است، کار درستی است.

خبرنگار رسانه روس از لاوروف درباره تامین امنیت جمعی در خلیج فارس سؤال کرد که وی گفت: نظریه ما عنوان تأمین امنیت در منطقه خلیج فارس است، به این معناست که ما در خصوص کشور‌های حاشیه خلیج فارس و ایران صحبت می‌کنیم.

وی افزود: طی چند دهه ما روی این ایده کار می‌کردیم و تعداد زیادی نشست و گفت‌و‌گو برگزار شد که چگونه می‌توانیم در راستای ثبات و امنیت در منطقه حرکت کنیم.

لاوروف ادامه داد: نه فقط کشور‌های حاشیه خلیج فارس بلکه کشور‌های دیگر هم به عنوان کشور‌های تسهیل کننده شرکت کنند که شرایط را برای توافق بیشتر ایجاد کنند.

لاوروف بیان کرد: آنچه مربوط به توافق مکه است پاکستان، عربستان و ترکیه است ولی ما استقبال کردیم که این ساختار شکل گرفته است. با توجه به اینکه اهداف اعلام شده برای این ائتلاف پیشبرد صلح و همکاری است. می‌دانیم بعضی از کشور‌های دیگر علاقه‌مند به الحاق به این موافقتنامه هستند و اگر در یک مرحله ایران صلاح بداند که در این کار شرکت کنند ما احترام می‌گذاریم به این انتخاب دوستانمان.

لاوروف گفت: تجاوز آمریکا و اسرائیل بی‌اساس بود و آماده کمک به جست‌وجوی راه‌حل و برون‌رفت از بحران هستیم.

وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد: حتما باید از دیپلماسی استفاده شود و خواستار بازگشت به وضعیت قبل از بحران در خلیج‌فارس و آزادی کشتیرانی و عدم تکرار تجاوز هستیم.