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عراقچی: ایران هم کارهای ناتمامی با اسرائیل دارد!

واکنش وزیر خارجه کشورمان به لفاظی های نخست وزیر رژیم صهیونیستی؛ ایران هم کارهای ناتمامی با شما دارد!
کد خبر: ۱۳۹۹۳۷۴
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1984 بازدید
وزیر خارجه کشور

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در پاسخ به لفاظی های نخست وزیر رژیم صهیونیستی نوشت: آخرین باری که می‌خواستید «کار را تمام کنید»، ایران قدرتمندتر از قبل شد. می‌خواهید بار دیگر بخت خود را امتحان کنید؟ بفرمایید، اما مراقب باشید؛ ما نیز کارهای ناتمامی داریم!

نتانیاهو برای گریز از زندان، آمریکا را به‌ سوی جنگی دیگر سوق می‌دهد؛ بی‌اعتنا به پیامدهای آن برای اسرائیل، چه رسد برای رئیس‌جمهور آمریکا.

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وزیر خارجه عباس عراقچی آمریکا ایران رژیم صهیونیستی نتانیاهو اسرائیل رئیس جمهور آمریکا واکنش عراقچی
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