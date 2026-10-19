عراقچی: ایران هم کارهای ناتمامی با اسرائیل دارد!

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در پاسخ به لفاظی های نخست وزیر رژیم صهیونیستی نوشت: آخرین باری که می‌خواستید «کار را تمام کنید»، ایران قدرتمندتر از قبل شد. می‌خواهید بار دیگر بخت خود را امتحان کنید؟ بفرمایید، اما مراقب باشید؛ ما نیز کارهای ناتمامی داریم!

نتانیاهو برای گریز از زندان، آمریکا را به‌ سوی جنگی دیگر سوق می‌دهد؛ بی‌اعتنا به پیامدهای آن برای اسرائیل، چه رسد برای رئیس‌جمهور آمریکا.