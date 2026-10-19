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پادگان‌های عربستان را ترک کنید

در پی کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر در حمله به پادگان العلم، ارتش یمن خواستار تخلیه پادگان‌های سعودی شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۵۳
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پادگان


به گزارش تابناک؛ یک منبع نظامی در گفتگو با خبرگزاری یمنی«سبأ» گفت: نیروهای مسلح یمن بار دیگر از همه یمنی‌ها می‌خواهند پادگان‌های دشمن متجاوز سعودی را ترک کنند.

این منبع نظامی تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن با جدیت مجدداً از همه یمنی‌ها می‌خواهند پادگان‌هایی را که دشمن متجاوز و اشغالگر سعودی در حال جمع‌آوری نیرو در آن‌هاست ترک کنند؛ دشمنی که هیچ ارزش و اعتباری برای هیچ یمنی قائل نیست جز اینکه آن‌ها را به هیزم آتش جنگ و تجاوزگری خود تبدیل کند.

این هشدار پس از آن صورت می گیرد که تجمعات مزدوران عربستان سعودی در پادگان العلم واقع در شرق استان الجوف هدف ارتش یمن قرار گرفته که در پی آن ده‌ها تن از مزدوران سعودی کشته و زخمی شده‌اند.

منبع: تسنیم

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عربستان نیروهای مسلح یمن مزدوران سعودی پادگان
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