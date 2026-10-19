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حکم پزشکیان برای مهرداد اخلاقی

مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حکمی مهرداد اخلاقی کتابچی را به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب کرد. 
کد خبر: ۱۳۹۹۴۳۳
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پزشکیان



 به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حکمی به استناد اصول ۸۰ و هفتم و ۱۳۳ قانون اساسی و با عنایت به رای اعتماد مجلس شورای اسلامی، مهرداد اخلاقی کتابچی را به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب کرد. 

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهرداد اخلاقی کتابچی

به استناد اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رأی اعتماد مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ مجلس شورای اسلامی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به عنوان «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» منصوب می‌نمایم.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و تعامل با هیأت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران

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حکم پزشکیان مهرداد اخلاقی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
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