قیمت گوشت قرمز امروز 27 مهر

به گزارش تابناک؛ قیمت گوشت قرمز امروز دوشنبه 27 مهر ۱۴۰۵ اعلام شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت گوشت گوسفند و گوساله در حال حاضر نسبت به روز گذشته ثابت و بدون تغییر است.

گفتنی است هیچ اختلال یا کمبودی در دسترسی به محصولات مشاهده نشده است و فعالیت‌ها با ثبات قابل توجه ادامه دارد.



بررسی نرخ گوشت قرمز

مبنای محاسبه یک کیلوگرم است.

منبع: تجارت نیوز