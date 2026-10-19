قیمت گوشت قرمز امروز 27 مهر
قیمت گوشت قرمز امروز دوشنبه 27 مهر ۱۴۰۵ اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۲۵| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت گوشت قرمز امروز دوشنبه 27 مهر ۱۴۰۵ اعلام شد. گزارشها نشان میدهد قیمت گوشت گوسفند و گوساله در حال حاضر نسبت به روز گذشته ثابت و بدون تغییر است.
گفتنی است هیچ اختلال یا کمبودی در دسترسی به محصولات مشاهده نشده است و فعالیتها با ثبات قابل توجه ادامه دارد.
بررسی نرخ گوشت قرمز
مبنای محاسبه یک کیلوگرم است.
منبع: تجارت نیوز
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