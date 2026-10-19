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قیمت گوشت قرمز امروز 27 مهر

قیمت گوشت قرمز امروز دوشنبه 27 مهر ۱۴۰۵ اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۲۵
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1444 بازدید
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قیمت گوشت

به گزارش تابناک؛ قیمت گوشت قرمز امروز دوشنبه 27 مهر ۱۴۰۵ اعلام شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت گوشت گوسفند و گوساله در حال حاضر نسبت به روز گذشته ثابت و بدون تغییر است.

گفتنی است هیچ اختلال یا کمبودی در دسترسی به محصولات مشاهده نشده است و فعالیت‌ها با ثبات قابل توجه ادامه دارد.


بررسی نرخ گوشت قرمز

مبنای محاسبه یک کیلوگرم است.

قیمت گوشت قرمز امروز 27 مهر

منبع: تجارت نیوز

 

 

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قیمت گوشت گوشت قرمز خرید گوشت بازار گوشت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
0
5
پاسخ
بله بله و باز هم بله،به زودی با سونامی بیماری ها روبروییم چون مواد غذایی اصلی الان لاکچری شده ،کی مقصره؟ مردم؟ فضایی ها؟ اجنبی؟ دشمن؟ مطمئناهر کسی هست جز مسئولین محترم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
1
2
پاسخ
گوشت چی هست اصلا؟؟؟؟
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