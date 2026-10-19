به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز امروز شاهد نوسان افزایشی است؛ به‌طوری‌که قیمت دلار آزاد در نخستین دقایق شروع به کار بازار، با اندکی افزایش نسبت به نرخ پایانی روز گذشته، به رقم ۲۶۱ هزار تومان رسید.

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در همین راستا، سایر ارزهای عمده نیز صعود را تجربه کرده اند. به گونه ای که قیمت یورو در بازار آزاد به ۲۹۳ هزار تومان رسیده است و درهم امارات روی رقم ۷۱ هزار تومان ایستاده است. همچنین، هر پوند انگلیس در بازار تهران با نرخ ۳۴۲ هزار تومان دادوستد می شود و لیر ترکیه نیز در بازار ارز در محدوده ۵۳۰۰ تومان در نوسان است.

روند صعودی نرخ حواله‌ها در مرکز مبادله

بررسی تحولات بخش رسمی بازار نیز نشان می‌دهد که نرخ حواله ارز همچون روزهای گذشته سیر صعودی به خود گرفته است. در مرکز مبادله، نرخ خرید حواله دلار آمریکا با افزایش ۵۴۱ تومانی نسبت به روز قبل به رقم ۱۸۱ هزار و ۸۸ تومان رسید. نرخ فروش حواله دلار آمریکا نیز با رشدی معادل ۵۴۷ تومان، روی رقم ۱۸۲ هزار و ۷۳۳ تومان قرار گرفت.

بازار حواله یورو نیز هم‌راستا با دلار، روز پرنوسانی را پشت سر گذاشت. نرخ خرید حواله یورو با ۵۵۸ تومان افزایش نسبت به روز یکشنبه، به رقم ۲۰۳ هزار و ۴۷۱ تومان بالغ شد. همچنین، نرخ فروش حواله یورو با افزایشی ۵۶۳ تومانی به رقم ۲۰۵ هزار و ۳۱۹ تومان رسید.

در نهایت، در بازار حواله درهم امارات نیز تغییرات صعودی ثبت شد. نرخ خرید حواله درهم با افزایش ۱۴۸ تومانی نسبت به روز گذشته به ۴۹ هزار و ۳۰۹ تومان رسید و نرخ فروش آن نیز با رشدی ۱۴۹ تومانی، روی رقم ۴۹ هزار و ۷۵۷ تومان ایستاد.

فعالان بازار ارز معتقدند تداوم این نوسانات و جهت‌گیری نرخ حواله‌ها در مرکز مبادله و تداوم عرضه دلار در بانک ها به ازای هر کارت ملی، سیگنال‌های تازه‌ای را به معاملات نقدی بازار آزاد تزریق می‌کند؛ روندی که اهالی بازار و تحلیلگران اقتصادی با دقت آن را رصد می‌کنند.