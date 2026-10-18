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عقب‌نشینی قیمت دلار در بازار تهران/ مقایسه بازدهی یک‌ماهه دلار، بیت‌کوین و نقره

بازار ارز در دومین روز هفته با افت قیمت‌ها کار خود را دنبال کرد؛ روندی که با کاهش ۳ هزار تومانی اسکناس آمریکایی و عقب‌نشینی یورو و درهم همراه شد، در حالی که تابلوی مرکز مبادله همچنان مدار صعودی نرخ حواله‌ها را ثبت می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۰۶
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قیمت دلار بیت کوین

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار ارز در دومین روز هفته با نوسان کاهشی نرخ‌ها همراه شد؛ به‌گونه‌ای که قیمت دلار آمریکا با افت ۳ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، به رقم ۲۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. یورو و درهم امارات نیز در بازار آزاد به ترتیب با نرخ‌های ۲۹۲ هزار تومان و ۷۰ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شدند که نشان‌دهنده تداوم روند نزولی نسبت به روز قبل است. همچنین قیمت هر لیر ترکیه در بازار تهران به رقم ۵ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و هر پوند انگلیس نیز امروز در سطح ۳۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان دادوستد شد.

تداوم مداخله بازارساز با عرضه دلار در شعب بانکی

تداوم افت قیمت دلار در حالی رقم می‌خورد که در هفته‌های اخیر با ورود فعالانه بانک مرکزی و اجرای سیاست مداخله ارزی، شاهد افزایش عرضه اسکناس تا سقف ۱۰ هزار دلار به‌ازای هر کارت ملی در شعب منتخب بانکی هستیم؛ سیاستی که مانع از جهش نرخ‌ها به کانال‌های بالاتر شده و این امکان را فراهم کرده است تا متقاضیان بتوانند ارز مورد نیاز خود را به نرخ حاشیه بازار از بانک‌ها تأمین کنند.

افزایش نرخ حواله دلار، یورو و درهم

برخلاف بازار آزاد، تابلوی معاملات مرکز مبادله ایران امروز صعودی بود. در دادوستدهای این مرکز، نرخ خرید حواله دلار آمریکا با ۵۴۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۸۰ هزار و ۵۴۷ تومان رسید و نرخ فروش حواله دلار نیز با رشد ۵۴۵ تومانی، رقم ۱۸۲ هزار و ۱۸۶ تومان را ثبت کرد.

همچنین در معاملات مرکز مبادله، نرخ خرید حواله یورو با ۷۳۰ تومان افزایش به رقم ۲۰۲ هزار و ۹۱۳ تومان و نرخ فروش آن با رشد ۷۳۷ تومانی به ۲۰۴ هزار و ۷۵۶ تومان رسید. در بخش حواله درهم امارات نیز نرخ خرید با ۱۴۷ تومان افزایش نسبت به روز شنبه به ۴۹ هزار و ۱۶۱ تومان و نرخ فروش آن با ۱۴۸ تومان رشد به رقم ۴۹ هزار و ۶۰۸ تومان ارتقا یافت.

بازدهی یک روزه بیت کوین در برابر دلار

بررسی بازدهی بازارها نشان می‌دهد در حالی که دلار در بازار آزاد امروز بازدهی منفی ثبت کرد، بیت‌کوین با ثبت رشد ۰.۲ درصدی توانست عملکرد بهتری در افق روزانه داشته باشد. با این حال، در بازه زمانی ۳۰ روزه، بیت‌کوین با ثبت ۱۶.۵ درصد سود همچنان صدرنشین بازدهی است و دلار آزاد با ۱۵.۵ درصد در رتبه دوم جای دارد. در نقطه مقابل، کمترین بازدهی یک‌ماهه دارایی‌ها به اونس نقره با بازدهی منفی ۱۴.۵ درصد اختصاص داشته است.

 

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قیمت دلار قیمت یورو قیمت درهم امارات بازار ارز بیت کوین
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