قهرمانی تیم فوتبال ساحلی ایران در بلاروس

به گزارش تابناک، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با نمایشی مقتدرانه و کسب پیروزی‌های پرگل برابر عمان و بلاروس، عنوان قهرمانی تورنمنت بلاروس را از آن خود کرد تا این موفقیت ارزشمند، انگیزه‌ای مضاعف برای مدافع عنوان قهرمانی آسیا در مسیر آماده‌سازی برای رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ در تایلند باشد.

ساحلی بازان ایران در آخرین دیدار خود در تورنمنت بلاروس، با نتیجه قاطع ۵ بر یک از سد تیم میزبان گذشت و با اقتدار قهرمان تورنمنت سه جانبه بلاروس شوند.

شاگردان علی نادری پیش از این نیز با ارائه نمایشی هجومی، عمان را با نتیجه ۸ بر ۲ شکست داده بودند تا با ثبت دو پیروزی ارزشمند، آمادگی و توانمندی خود را در آستانه رقابت‌های مهم پیش‌ رو به نمایش بگذارند.

این قهرمانی در شرایطی به دست آمد که ملی‌پوشان فوتبال ساحلی ایران خود را برای حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ آماده می‌کنند؛ رقابت‌هایی که از ۲۷ آبان تا ۷ آذرماه سال جاری به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که مدافع عنوان قهرمانی آسیاست، در مرحله گروهی این رقابت‌ها با تیم‌های افغانستان، ویتنام و لبنان هم‌گروه شده است.

قهرمانی در تورنمنت بلاروس و پیروزی‌های پرگل برابر حریفان، می‌تواند از نظر فنی، روحی و انگیزشی دستاوردی مهم برای شاگردان علی نادری باشد تا با آمادگی بیشتر و انگیزه‌ای مضاعف، برای دفاع از عنوان قهرمانی قاره کهن راهی تایلند شوند.

منبع: فدراسیون فوتبال