تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در نخستین مسابقه‌اش در تورنمنت بلاروس، با نتیجه قاطع ۸ بر ۲ از سد عمان گذشت. شاگردان علی نادری با نمایشی هجومی و پرانرژی، گام نخست را در این رقابت‌ها محکم برداشتند.

به گزارش تابناک؛ تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در نخستین دیدار خود در تورنمنت بلاروس، برابر عمان به میدان رفت و موفق شد با نتیجه ۸ بر ۲ حریف خود را از پیش رو بردارد.

شاگردان علی نادری در این مسابقه با ارائه نمایشی هجومی و سرحال، توانستند با اختلافی قابل توجه به پیروزی برسند و تورنمنت بلاروس را با نتیجه‌ای مطلوب آغاز کنند.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دومین دیدار خود فردا به مصاف بلاروس، میزبان این رقابت‌ها، خواهد رفت.

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ملی‌پوشان کشورمان با حضور در این تورنمنت، روند آماده‌سازی خود را برای شرکت در رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ تایلند دنبال می‌کنند و به دنبال کسب آمادگی لازم برای حضور قدرتمند در این مسابقات هستند.