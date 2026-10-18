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درخواست مقتدی برای تظاهرات در حمایت از آزادی حجاب

رهبر جریان صدر عراق از مدارس و دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی این کشور خواست روز پنجشنبه در اعتراض به تصمیم منع حجاب در جمهوری آذربایجان و برخی کشورهای دیگر، تجمعی اعتراضی و مسالمت‌آمیز برگزار کنند.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۳۱
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مقتدی صدر

به گزارش تابناک، مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق امروز یکشنبه در بیانیه‌ای، برگزاری تجمع همزمان در مدارس و دانشگاه‌های عراق را از منظر دینی، اعتقادی و انسانی ضروری دانست و بر حمایت از آزادی پوشش تأکید کرد.

وی خواستار آن شد که این تجمع به‌ صورت هماهنگ، منظم و مسالمت‌آمیز و تنها برای چند دقیقه برگزار شود تا خللی در روند آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان ایجاد نکند.

رهبر جریان صدر همچنین تأکید کرد در این تجمع، برافراشتن هرگونه تصویر یا پرچم، به‌ جز پرچم عراق، ممنوع باشد.

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عراق مقتدی صدر جریان صدر تظاهرات حجاب جمهوری آذربایجان کشف حجاب آزادی حجاب
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