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ساعت جدید معاملات تتر در صرافی‌ها اعلام شد

محدودیت معاملات تتر–تومان که پیش‌تر از ساعت ۲۱ شروع می‌شد حالا از ساعت ۲۳:۳۰ اعمال خواهد شد و تا ساعت ۱۱:۳۰ روز بعد ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۲۸
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تتر

به گزارش تابناک، صرافی‌های ارز دیجیتال اعلام کردند که ساعات محدودیت معاملات تتر در بازار تتر–تومان تغییر کرده است.

بر اساس اطلاعیه‌های منتشرشده از سوی این صرافی‌ها و در پی ابلاغ جدید بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، معاملات این بازار از ساعت ۲۳:۳۰ تا ۱۱:۳۰ روز بعد متوقف می‌شود. 

این محدودیت از امروز یکشنبه ۲۶ مهر تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

پیش از این بانک مرکزی معاملات بازار تتر–تومان در صرافی‌های ارز دیجیتال را هر شب از ساعت ۲۱ تا ۹ صبح روز بعد محدود کرده بود.

طبق اطلاعیه صرافی های ارز دیجیتال سقف خرید روزانه هر کاربر همچنان ۲ هزار تتر باقی می‌ماند و نمودار بازار نمایش داده نمی‌شود.

منبع: فارس

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ارزهای دیجیتال صرافی های رمزارز تتر معاملات رمزارزی بانک مرکزی محدودیت
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