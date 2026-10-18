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ادعای جنجالی علیه شورای نگهبان تکذیب شد

شورای نگهبان ادعای مطرح‌شده از سوی یکی از نمایندگان سابق مجلس درباره دریافت پول در قبال تأیید صلاحیت را رد کرد و انتشار این مطالب را خلاف واقع دانست.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۰۰
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شورای نگهبان



به گزارش تابناک؛ روابط عمومی شورای نگهبان در واکنش به انتشار اظهارات خلاف واقع یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی مبنی بر پیشنهاد تایید صلاحیت در قبال دریافت مبالغی، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: انتشار و انتساب این‌گونه مطالب نادرست و خلاف واقع به شورای نگهبان از سوی این نماینده ادوار متاسفانه برای چندمین بار و با سوءاستفاده از خویشتن‌داری این نهاد قانونی در عدم انتشار عمومی دلایل عدم احراز صلاحیت وی صورت می‌گیرد.

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شورای نگهبان تکذیب تایید صلاحیت عدم احراز صلاحیت
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