ادعای جنجالی علیه شورای نگهبان تکذیب شد





به گزارش تابناک؛ روابط عمومی شورای نگهبان در واکنش به انتشار اظهارات خلاف واقع یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی مبنی بر پیشنهاد تایید صلاحیت در قبال دریافت مبالغی، اطلاعیه‌ای صادر کرد.



در این اطلاعیه آمده است: انتشار و انتساب این‌گونه مطالب نادرست و خلاف واقع به شورای نگهبان از سوی این نماینده ادوار متاسفانه برای چندمین بار و با سوءاستفاده از خویشتن‌داری این نهاد قانونی در عدم انتشار عمومی دلایل عدم احراز صلاحیت وی صورت می‌گیرد.