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چراغ سبز پاکستان برای بازگشایی مرز با ایران

یک مقام ایالت بلوچستان پاکستان با اعلام پیشرفت مذاکرات تهران و اسلام‌آباد درباره مسائل مرزی، از احتمال بازگشایی قریب‌الوقوع گذرگاه‌های تجاری دو کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۶۹
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1280 بازدید
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۳
ایران و پاکستان

به گزارش تابناک؛ یک مقام ایالت بلوچستان پاکستان اعلام کرد که با پیشرفت رایزنی‌های مقام‌های دو کشور برای حل مسائل اداری و امنیتی مرز، احتمال بازگشایی گذرگاه‌های تجاری ایران و پاکستان در آینده نزدیک وجود دارد.

پاکستان تجارت با ایران از طریق دو گذرگاه رسمی گبد–ریمدان و تفتان را به‌طور موقت متوقف کرده است؛ اقدامی که مقام‌های پاکستانی آن را با نگرانی‌های امنیتی و مقابله با قاچاق مرتبط می‌دانند.

شاهد ریند، مشاور رسانه‌ای و امور سیاسی سروزیر ایالت بلوچستان اعلام کرد که هدف از این محدودیت موقت، رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی، جلوگیری از قاچاق و بهبود سازوکار مدیریت مرز است.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، برخی گزارش‌های منتشرشده درباره بسته ماندن مرز را شایعه خواند و از مردم خواست به اطلاعات تأییدنشده توجه نکنند.

این مقام پاکستانی با اشاره به ادامه پیشرفت مذاکرات مقام‌های ارشد دو کشور برای حل مسائل اداری مرتبط با مرز گفت که با توجه به روند کنونی، مرز پاکستان و ایران احتمالاً به‌زودی بازگشایی خواهد شد. به گفته وی، دو کشور همچنین در حال ایجاد سازوکاری هماهنگ برای بهبود مدیریت مرزی و جلوگیری از قاچاق هستند.

منبع: مهر

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برچسب ها
ایران پاکستان گذرگاه مرز قاچاق
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
3
7
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی محاله محاله محاله
آباد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
0
4
پاسخ
اصلاح رویه تبادل تجاری نیاز به بستن مرز ندارد. این روشهای غلط را حذف کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
2
6
پاسخ
پاکستان اول توضیح بده که چرا مرزها را بسته بود
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